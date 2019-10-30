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بعد إقالة الجهيناوي، الشاهد يأذن بإجراء تفقّد إداري ومالي بوزارة الخارجية

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - أصدرت الأربعاء 30 أكتوبر، رئاسة الحكومة بيانا أعلنت من خلاله أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر رئيس الحكومة تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى.

وأكّد البيان أن تقارير هياكل الرقابة ستكون محل متابعة مستمرة من رئاسة الحكومة مشيرا إلى أن هذا الاجراء يأتي في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية.


تجدر الإشارة إلى أن اجراء تفقد اداري ومالي وزارة الخارجية يتزامن مع قرار اقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي.

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يذكر أن نقابة السلك الديبلوماسي كانت رحّبت بقرار اقالة الوزير وأشارت إلى وجود عديد التجاوزات الخطيرة وشبهات الفساد التي تستّر عليها الوزير حسب النقابة.


  
  
     
  
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