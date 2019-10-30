الرائد الرسمي: تعيين سفراء جدد لتونس بالخارج

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - صدر في الرائد الرسمي بمقتضى أمر رئاسي عدد 180 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 أوامر رئاسية تتعلق بتعيين خمسة سفراء فوق العادة في عدة بلدان. وتهم التعيينات:
تكليف برهان الكامل، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بإسلام آباد
تكليف شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالجزائر
تكليف محمد علي بن عبيد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببيونس آيرس
تكليف طارق بن سالم، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بموسكو
تكليف سامي السعيدي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالدوحة
كما تمّ تكليف شكري السبري مستشار الشؤون الخارجية بمهام قنصل للجمهورية التونسية بروما.
وتكليف هشام بيوض مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية.
تكليف برهان الكامل، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بإسلام آباد
تكليف شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالجزائر
تكليف محمد علي بن عبيد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببيونس آيرس
تكليف طارق بن سالم، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بموسكو
تكليف سامي السعيدي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالدوحة
كما تمّ تكليف شكري السبري مستشار الشؤون الخارجية بمهام قنصل للجمهورية التونسية بروما.
وتكليف هشام بيوض مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية.
En continu
- 10:29 طلاق ''K2' ونسرين بن علي
- Hier 23:23 إنهاء مهام مفدي المسدّي
- Hier 20:37 الخوانجية و''دلاّلة'' الحضبة السياسية ...
- Hier 20:16 أول عملية جراحة ناجحة يقوم بها قيس سعيد..
- Hier 16:04 قراءة سريعة في إقالة أسرع..
- Hier 15:50 رئيس الجمهورية يلتقي ممثلي حزب آفاق تونس
- Hier 13:05 لا كساد عند اعلام الفساد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:54
|17:27
|15:02
|12:10
|06:41
|05:13
|
22°
|23°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|23°-17
|23°-16
|22°-17
|22°-17
|27°-17
Follow @babnet_Tunisie
(283 103) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 658) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 552) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 688) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 679) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 972) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 660) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 509) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 800) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 725) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 77 328) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 72 272) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 71 608) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 800) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 813) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 774) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 733) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 041) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 529) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 740) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
Par:sarramba (France )
Sur: منصر يكشف إيقاف رجل أعمال على ذمة التحقيق كان الوسيط في عقد اللوبينغ للقروي مع آري بن ميناشي