Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Wassla ma9am Sika  

الرائد الرسمي: تعيين سفراء جدد لتونس بالخارج

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - صدر في الرائد الرسمي بمقتضى أمر رئاسي عدد 180 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 أوامر رئاسية تتعلق بتعيين خمسة سفراء فوق العادة في عدة بلدان. وتهم التعيينات:

تكليف برهان الكامل، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بإسلام آباد
تكليف شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالجزائر

تكليف محمد علي بن عبيد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببيونس آيرس
تكليف طارق بن سالم، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بموسكو
تكليف سامي السعيدي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالدوحة

كما تمّ تكليف شكري السبري مستشار الشؤون الخارجية بمهام قنصل للجمهورية التونسية بروما.

وتكليف هشام بيوض مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية.



  
  
     
  
rtt-0d4d69a8ae200d95adac30bc05906b5d-2019-10-30 11:14:33






0 de 0 commentaires pour l'article 191822



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:27 15:02 12:10 06:41 05:13
22°
 23° % 68 :الرطــوبة
تونــس 17°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-1723°-1622°-1722°-1727°-17
  • Avoirs en devises
    18400,8

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14757 DT        1$ =2,83652 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   157,2 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572431519|191822 1422|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires