الرائد الرسمي: تعيين سفراء جدد لتونس بالخارج

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

برهان الكامل

بإسلام آباد

شفيق حجي

بالجزائر

محمد علي بن عبيد

ببيونس آيرس

طارق بن سالم

بموسكو

سامي السعيدي

بالدوحة

شكري السبري

بروما

هشام بيوض

كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية

- صدر في الرائد الرسمي بمقتضى أمر رئاسي عدد 180 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 أوامر رئاسية تتعلق بتعيين خمسة سفراء فوق العادة في عدة بلدان. وتهم التعيينات:تكليف، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسيةتكليف، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسيةتكليف، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسيةتكليف، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسيةتكليف، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسيةكما تمّ تكليفمستشار الشؤون الخارجية بمهام قنصل للجمهورية التونسيةوتكليفمستشار المصالح العمومية، بمهام