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نقابة السلك الديبلوماسي ترحّب بإقالة الجهيناوي وتكشف تستّره على شبهات الفساد، التدليس وتسريب الوثائق الرسمية

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - عبّر الثلاثاء 29 أكتوبر، عضو نقابة السلك الديبلوماسي هيثم باللطيف عن ترحيبه بقرار إقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي معتبرا أن هذه الإقالة ستكون بداية لعهد جيدد في وزارة الخارجية.

وخلال استضافته على أمواج إذاعة شمس أف أم اعتبر باللطيف أن اقالة الجهيناوي أنها في محلّها في ظل الأوضاع المتردّية في وزارة الخارجية سواء بظروف العمل أو بالتعيينات.


وأشار عضو نقابة السلك الديبلوماسي أن النقابة سبق لها أن وجهت رسالة لرئيس الجمهورية اثر أدائه اليمين الدستورية استعرضت فيها بعض المسائل التي تمس مباشرة بوزارة سيادة وبحساسية العمل الديبلوماسي.

ولم يستبعد باللطيف أن تكون هذه الرسالة أحد أسباب قرار اقالة الجهيناوي مشيرا إلى وجود مسائل خطيرة تتعلّق بشبهات بعضها ثابت تتمثل في تلاعب وتدليس وتسريب وثائق سرية فضلا عن وجود أشخاص تتعلق بهم شبهات فساد وتعيينات بالمحاباة.

وتحدّث في هذا السياق عن سفارة تونس بمالطا مشيرا إلى أنه أعلم الوزير السابق بالتجاوزات الحاصلة في السفارة فتمت معاقبته.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191812

Mandhouj  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 09h 57m |           
أكيد أن هناك نوع من الفساد و الاختراق في كل الوزارات ... و هذا الأمر يرجع لعديد أسباب... لكن ضروري أن يكون هناك عمل جاد في هذا الموضوع ، و بكل ارياحية و حرفية . و أقول هذا الكلام بكل هدوء و دون اتهام أحد بالذات ..

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 09h 23m |           
"وشهد شاهد من أهلها"




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