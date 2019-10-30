نقابة السلك الديبلوماسي ترحّب بإقالة الجهيناوي وتكشف تستّره على شبهات الفساد، التدليس وتسريب الوثائق الرسمية

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - عبّر الثلاثاء 29 أكتوبر، عضو نقابة السلك الديبلوماسي هيثم باللطيف عن ترحيبه بقرار إقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي معتبرا أن هذه الإقالة ستكون بداية لعهد جيدد في وزارة الخارجية.
وخلال استضافته على أمواج إذاعة شمس أف أم اعتبر باللطيف أن اقالة الجهيناوي أنها في محلّها في ظل الأوضاع المتردّية في وزارة الخارجية سواء بظروف العمل أو بالتعيينات.
وأشار عضو نقابة السلك الديبلوماسي أن النقابة سبق لها أن وجهت رسالة لرئيس الجمهورية اثر أدائه اليمين الدستورية استعرضت فيها بعض المسائل التي تمس مباشرة بوزارة سيادة وبحساسية العمل الديبلوماسي.
ولم يستبعد باللطيف أن تكون هذه الرسالة أحد أسباب قرار اقالة الجهيناوي مشيرا إلى وجود مسائل خطيرة تتعلّق بشبهات بعضها ثابت تتمثل في تلاعب وتدليس وتسريب وثائق سرية فضلا عن وجود أشخاص تتعلق بهم شبهات فساد وتعيينات بالمحاباة.
وتحدّث في هذا السياق عن سفارة تونس بمالطا مشيرا إلى أنه أعلم الوزير السابق بالتجاوزات الحاصلة في السفارة فتمت معاقبته.
وخلال استضافته على أمواج إذاعة شمس أف أم اعتبر باللطيف أن اقالة الجهيناوي أنها في محلّها في ظل الأوضاع المتردّية في وزارة الخارجية سواء بظروف العمل أو بالتعيينات.
وأشار عضو نقابة السلك الديبلوماسي أن النقابة سبق لها أن وجهت رسالة لرئيس الجمهورية اثر أدائه اليمين الدستورية استعرضت فيها بعض المسائل التي تمس مباشرة بوزارة سيادة وبحساسية العمل الديبلوماسي.
ولم يستبعد باللطيف أن تكون هذه الرسالة أحد أسباب قرار اقالة الجهيناوي مشيرا إلى وجود مسائل خطيرة تتعلّق بشبهات بعضها ثابت تتمثل في تلاعب وتدليس وتسريب وثائق سرية فضلا عن وجود أشخاص تتعلق بهم شبهات فساد وتعيينات بالمحاباة.
وتحدّث في هذا السياق عن سفارة تونس بمالطا مشيرا إلى أنه أعلم الوزير السابق بالتجاوزات الحاصلة في السفارة فتمت معاقبته.
2 de 2 commentaires pour l'article 191812
En continu
- Hier 23:23 إنهاء مهام مفدي المسدّي
- Hier 20:37 الخوانجية و''دلاّلة'' الحضبة السياسية ...
- Hier 20:16 أول عملية جراحة ناجحة يقوم بها قيس سعيد..
- Hier 16:04 قراءة سريعة في إقالة أسرع..
- Hier 15:50 رئيس الجمهورية يلتقي ممثلي حزب آفاق تونس
- Hier 13:05 لا كساد عند اعلام الفساد
- Hier 11:39 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:54
|17:27
|15:02
|12:10
|06:41
|05:13
|
20°
|24°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|24°-17
|23°-16
|22°-17
|22°-17
|27°-17
Follow @babnet_Tunisie
(283 092) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 654) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 531) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 678) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 649) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 970) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 651) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 507) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 786) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 721) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 77 192) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 72 263) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 71 562) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 793) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 812) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 766) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 726) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 028) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 525) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 729) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
Par:moutawassity (Tunisia )
Sur:الخوانجية و''دلاّلة'' الحضبة السياسية ...