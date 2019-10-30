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القرقوري: عبير موسي... ترفض مقابلة رئيس كل التوانسة وتهرول لسفير فرانسا

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - قال مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة الياس القرقوري ان رئيسة الحزب الدستوري الدستوري الحر تشكك في الديمقراطية التونسية رغم انها منتفعة منها حيث تمكنت من تاسيس حزب وحصلت على مقاعد.
وقال الياس القرقوري " عبير موسى " رباية التجمع وبن علي" وهي " تاكل في الغلة وتسب في الملة" مضيفة " هذا ما يعتبر قلة تربية ونظافة سياسية".
وتابع القرقوري " موسى ترفض مقابلة رئيس كل التوانسة وتهرول تهرويل لسفير فرانسا مضيفا " عبير موسى تشكك في كل شيئ حتى في حملة النظافة".
وقال القروقري " عبير موسى تعرف وساخة التجمع وغلة ابناء الطاحونة وهي تسعى الى تكريس الاستبداد".



  
  
     
  
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