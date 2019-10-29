رئيس الجمهورية يستقبل مهدي جمعة رئيس حزب البديل

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، مهدي جمعة رئيس حزب البديل.
وأفاد مهدي جمعة في تصريح إعلامي اثر اللقاء أنّه قدّم تهانيه لرئيس الجمهورية بانتخابه على رأس الدولة واستعرض قضايا تهم الشأن الوطني وتحدّيات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعبّر مهدي جمعة لرئيس الدولة عن تمنيّاته بالنجاح والتوفيق في مهامه، آملاً أن تكون العهدة الرئاسية الجديدة في مستوى تطلعات الشعب التونسي، خاصة مع إيمانه بقدرة بلادنا على تجاوز الصعوبات إذا تكاتفت الجهود وتم اعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
وأفاد مهدي جمعة في تصريح إعلامي اثر اللقاء أنّه قدّم تهانيه لرئيس الجمهورية بانتخابه على رأس الدولة واستعرض قضايا تهم الشأن الوطني وتحدّيات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى المستجدّات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعبّر مهدي جمعة لرئيس الدولة عن تمنيّاته بالنجاح والتوفيق في مهامه، آملاً أن تكون العهدة الرئاسية الجديدة في مستوى تطلعات الشعب التونسي، خاصة مع إيمانه بقدرة بلادنا على تجاوز الصعوبات إذا تكاتفت الجهود وتم اعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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