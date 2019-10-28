توضيح وزارة الداخلية حول الأحداث التي شهدتها مباراة النّادي الرّياضي الصّفاقسي والتّرجّي الرّياضي

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- نشرت وزارة الداخلية التوضيح التالي على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة النّادي الرّياضي الصّفاقسي والتّرجّي الرّياضي التّونسي والتي احتضنها ملعب الطّيب المهيري بصفاقس يوم الأحد 27 أكتوبر 2019:- شهدت المباراة احتقانا في صفوف الجماهير منذ بدايتها من خلال ترديد شعارات ضدّ الهيئة المديرة لناديهم وضدّ الأمنيّين.- فور تسجيل الهدف الأوّل، شهد الملعب إقدام مجموعة من الجماهير على رمي أرضيّة الملعب بالمقذوفات (حجارة اسمنتيّة تمّ اقتلاعها من أرضيّة المدارج، قوارير، أجسام صلبة) احتجاجا منهم على أداء فريقهم وعلى الهيئة المديرة.- على إثر الهدف الثّاني في المباراة، تصاعدت وتيرة رمي المقذوفات تجاه اللاّعبين والأطقم الفنيّة ورجال الأمن وكلّ من كان متواجد على أرضيّة الميدان.- إثر نهاية المباراة، تمّ تأمين دخول لاعبي ومسؤولي الفريقين وطاقم التّحكيم لحجرات الملابس وتأمين مغادرة الجماهير للملعب، فيما تمّ تسجيل امتناع جزء منهم وخاصّة المتواجدين بالمنعرج الدّائري (virage) عن المغادرة، حيث تعمّدوا الإلقاء المكثّف للأجسام الصّلبة والحجارة وبقايا أحواض دورات المياه التي تمّ تهشيمها والكراسي، وهو ما شكّل خطرا على كلّ المتواجدين داخل الملعب، ممّا اضطرّ الوحدات الأمنيّة للتدخّل بطريقة تمّت فيها مراعاة التدرّج القانوني في استعمال القوّة قبل استعمال الغاز لتشتيت هذه المجموعة من الجماهير التي رفضت المغادرة.- هذا وتواصلت الاعتداءات خارج الملعب وبمحيطه من خلال استهداف التّركيز الأمني المكلّف بحراسة مقرّ الإذاعة الجهويّة المحاذي للملعب وكذلك مقرّ البنك المركزي بوسط المدينة، ممّا استوجب حماية هذه المنشآت السّياديّة وتفريق الجماهير التي حاولت الاعتداء عليها.- تمّ تسجيل أضرار بدنيّة في صفوف 03 من الجماهير و03 أمنيّين، إضافة إلى أضرار بالمعدّات الإداريّة.هذا، وتهيب وزارة الدّاخليّة بالجماهير الرّياضيّة لمختلف الفرق الوطنيّة التّحلي بالرّوح الرّياضيّة وتجنّب كلّ أنواع العنف بما تشكّله من تهديد للأمن العامّ ومساس بسلامة المواطنين والممتلكات العامّة والخاصّة.يذكر أن نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي شهدت التي جرت مساء ألأحد بملعب الطيب المهيري بصفاقس أحداث حيث ردت قوات الأمن على الجماهير الغاضبة بعد خسارة فريقها والتي عمدت إلى رمي القوارير والحجارة عليها بإطلاق للغاز المسيل للدموع داخل المدارج وخارج الملعب.وسجلت حالات إغماء وحالات اختناق وسط الجماهير بسبب كثافة الغاز الذي تسرب إلى المنصة الشرفية كما تم إسعاف البعض على عين المكان ونقل البعض الآخر عبر سيارات الإسعاف الى المستشفى.كما نتج على هذه الوضعية حالة من الذعر والهلع بين الأطفال من منتسبي شبكة سوسيوس للنادي الصفاقسي الذين كانوا في المنصة الشرفية وباقي الجماهير.