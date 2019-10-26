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وزير خارجية ألمانيا في زيارة إلى تونس يومي 27 و28 أكتوبر

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - يؤدي وزير خارجية ألمانيا الفيدرالية هايكو ماس زيارة إلى تونس يومي 27 و28 أكتوبر 2019 في إطار جولة في منطقة شمال إفريقيا.
ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية, ستكون الزيارة مناسبة لوزيري خارجية البلدين لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وسيلتقي الوزير الألماني خلال زيارته إلى تونس عدد من سامي المسؤولين التونسيين.


كما ستكون له نقطة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في أعقاب زيارته الي تونس صباح يوم الاثنين المقبل.

  
  
     
  
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