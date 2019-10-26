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وزير الداخلية يُكرّم إطارين من الحماية المدينة إثر عملية إنقاذ فتاة من الأوحال والمياه المتراكمة بقليبية

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - تولى "هشام الفراتي" وزير الداخلية مساء أمس الجمعة 25 أكتوبر 2019 بحضور المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية تكريم النقيب "سامي بن عيسى" والملازم "عادل ريدان" التابعين للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل والذين أظهرا تفانيًا كبيرا خلال مباشرتهما يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 عملية إنقاذ طفلة من الأوحال والمياه المتراكمة بمعتمدية قليبية من ولاية نابل التي شهدت نزول كميات هامة من الأمطار.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, كان هذا التكريم مناسبة استعرض من خلالها وزير الداخلية نجاحات ومردود مختلف وحدات الحماية المدنية في مجالات النجدة والانقاذ والسيطرة على الحرائق فضلا عن تأمينها لكل المناسبات والأنشطة والفعاليات أثناء المدة الفارطة بما في ذلك الموسم السياحي وبرنامج العطلة الآمنة.


كما استعرض بالمناسبة التدخلات الأخيرة وخاصة منها عمليات الإطفاء التي باشرتها بقصر الرياضة بالمنزه والتي تميزت بالنجاعة والحرفية والاستجابة السريعة.

هذا وتوجه وزير الداخلية كذلك بتوصياته إلى كافة وحدات هذا السلك العتيد بمواصلة العمل والمثابرة والترفيع من القدرات العملياتية لمختلف الإطارات والأعوان التابعين له.

  
  
     
  
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