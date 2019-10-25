مدنين : نهاية السنة إطلاق تطبيقة ''Djerba up'' للتعرّف على خصوصيات الحياة في جربة وموروثها الغذائي والطبيعي والبيئي والثقافي

Vendredi 25 Octobre 2019



تستعدّ جمعية المواطنة والتنمية المستدامة بجربة التي تكونت في جوان 2018 الى إطلاق تطبيقة على الهاتف الجوّال تحت اسم "جربة آب" (Djerba up) وهي بصدد صياغتها واعدادها لتمكّن الزائر الى جربة من التعرف على كل خصوصيات الحياة الجربية فترشده الى أماكن وعناوين الحصول على أكلات جربية تقليدية وتوقيت ومواقع مشاهدة أصناف من الطيور وإقامات إيكولوجية ومناطق طبيعية وحرف مع ورشات حيّة يمكن للزائر ان يمارسها وعدة معارف وتقاليد وعادات الجزيرة .وتهدف هذه التطبيقة الاولى من نوعها والتي ستطلقها الجمعية رسميا نهاية هذه السنة الى دعم السياحة البيئية وخلق منتوج سياحي قادر على ان يستقطب نوعية أخرى من السواح وان يستبطن عدة جوانب مخفية عن الخصوصية الجربية بموروثها الثقافي والحضاري وارثها الغزير من العادات والتقاليد سواء منها الغذائية او اللباس او نمط العيش وغيرها وفق ما ذكرته رئيسة مشروع "جربة آب" فاطمة تريكي خبيرة في الاتصال البيئي ومهندسة فضاءات والتي أوضحت أن هذه التطبيقة قابلة للتطور والتجديد بإدخال أيّة معطيات إضافية جديدة مثل أنشطة ثقافية أو إحداثات جديدة وغيرها.وياتي هذا المشروع في اطار برنامج تنجزه الجمعية بدعم من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال افريقيا الذي تموله المنظمة العالمية لصون الطبيعة والصندوق العالمي للبيئة للمحافظة على المناطق الرطبة في جزيرة جربة المصنّفة ضمن اتفاقية "رمسار" عبر السياحة الثقافية.وفي هذا السياق كونت الجمعية لجانا للمحافظة في كل منطقة رطبة وهي ثلاث واحدة في كل معتمدية من معتمديات الجزيرة الثلاث متضمنة مكوّنات من المجتمع المدني والبلديات وإدارات ذات العلاقة.وتهدف جمعية المواطنة والتنمية المستدامة بجربة المعروفة بــ"AC2D " إلى تنمية روح المواطنة في المجتمع وحب الانتماء والتربية البيئية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والتربية ضدّ العنف في الوسط المدرسي متكونة من خبراء في التنمية المستدامة والسياحة البيئية.