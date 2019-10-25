سالم الابيض: انصح كل اصدقائنا في الحياة السياسية ميعملوش خصمهم الإتحاد التونسي للشغل

Vendredi 25 Octobre 2019



باب نات

- قال النائب سالم الابيض ان أي معركة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ستكون معركة خاسرة مذكرا بما حصل مع الوزير السابق ناجي جلول في مواجهة نقابة التربية.وافاد سالم الابيض " انظروا اليوم اين ناجي جلول واين نقابة التعليم الثانوي".واضاف سالم الابيض " انصح اصدقائنا السياسيين بان يتركوا الخصومة مع اتحاد الشغل باعتبارها منظمة جامعة متابعا " عندما يتم تحقيق انجازات نقابية وعمالية فان الاتحاد لن يمنعها عن ائتلاف الكرامة".