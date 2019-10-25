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سالم الابيض: انصح كل اصدقائنا في الحياة السياسية ميعملوش خصمهم الإتحاد التونسي للشغل

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - قال النائب سالم الابيض ان أي معركة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ستكون معركة خاسرة مذكرا بما حصل مع الوزير السابق ناجي جلول في مواجهة نقابة التربية.
وافاد سالم الابيض " انظروا اليوم اين ناجي جلول واين نقابة التعليم الثانوي".
واضاف سالم الابيض " انصح اصدقائنا السياسيين بان يتركوا الخصومة مع اتحاد الشغل باعتبارها منظمة جامعة متابعا " عندما يتم تحقيق انجازات نقابية وعمالية فان الاتحاد لن يمنعها عن ائتلاف الكرامة".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191561

Karimyousef  (France)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 08h 30m |           
Justement il est nécessaire de nommer les choses.on ne peut pas faire semblant que l'économie du pays n'a pas été détruite par les dirigeants de l'UGTT.
Il faudrait rappeler que ces derniers font de la politique.Ils ont déjà soutenu zbidi.ce sont des informations confirmées par des syndicalistes comme yacoubi



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