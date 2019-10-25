Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - قال النائب سالم الابيض ان أي معركة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ستكون معركة خاسرة مذكرا بما حصل مع الوزير السابق ناجي جلول في مواجهة نقابة التربية.
وافاد سالم الابيض " انظروا اليوم اين ناجي جلول واين نقابة التعليم الثانوي".
واضاف سالم الابيض " انصح اصدقائنا السياسيين بان يتركوا الخصومة مع اتحاد الشغل باعتبارها منظمة جامعة متابعا " عندما يتم تحقيق انجازات نقابية وعمالية فان الاتحاد لن يمنعها عن ائتلاف الكرامة".
وافاد سالم الابيض " انظروا اليوم اين ناجي جلول واين نقابة التعليم الثانوي".
واضاف سالم الابيض " انصح اصدقائنا السياسيين بان يتركوا الخصومة مع اتحاد الشغل باعتبارها منظمة جامعة متابعا " عندما يتم تحقيق انجازات نقابية وعمالية فان الاتحاد لن يمنعها عن ائتلاف الكرامة".
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Par:karimyousef (France )
Sur: سالم الابيض: انصح كل اصدقائنا في الحياة السياسية ميعملوش خصمهم الإتحاد التونسي للشغل