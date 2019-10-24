دعم التعاون بين تونس وكوبا في المجال الصحي

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات

- إستقبلت وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 سفير جمهورية كوبا بتونس ISAAC ROBERTO TORRES BARRIOS.وقد تطرّقت المحادثات وفق بلاغ لوزارة الصحة إلى بحث السبل الكفيلة بدعم التعاون بين تونس وكوبا في المجال الصحي وخاصّة فيما يتعلّق بتبادل التجارب والخبرات بالإضافة إلى دفع الاستثمار في صناعة الأدوية والبيوتكنولوجيا.