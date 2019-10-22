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زهير الجيس: هذه حقيقة بوغلاب و لعماري عندما التقينا الباجي قايد السبسي

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
باب نات - تحدث الصحفي زهير الجيس في برنامج ديقا ديقا على اذاعة الجوهرة , عن كواليس اللقاء الذي جمع الرئيس الباجي قايد السبسي بمجموعة من الصحفيين في قصر قرطاج قبل 3 سنوات ...

و قال زهير الجيس ان الاعلامي محمد اليوسفي قال للباجي رحمه الله " حزبك صار كاركوز في البلاد " ... و اضاف زهير الجيس قلت للرئيس ان صورة حافظ قايد السبسي لدى الشعب انه فاسد و يخالط الفاسدين ،، و ان الباجي طلب منهم ان يتحدثوا بكل حرية عندها قام بوغلاب و لعماري ليقولا للرئيس :" نعتذر سيدي الرئيس عما قاله هؤلاء و لسنا مسؤولين عنه و هذا ليس موضوعنا " ،، و اعتبر زهير الجيس ان هؤلاء يظهرون صيودة في الشاشة لكن الحقيقة غير ذلك ...فيديو


الفيديو: الدقيقة 1 و30ث

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191430

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mardi 22 Octobre 2019 à 22h 39m |           
الزبلة والخروبة



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