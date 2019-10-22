زهير الجيس: هذه حقيقة بوغلاب و لعماري عندما التقينا الباجي قايد السبسي

Mardi 22 Octobre 2019
باب نات - تحدث الصحفي زهير الجيس في برنامج ديقا ديقا على اذاعة الجوهرة , عن كواليس اللقاء الذي جمع الرئيس الباجي قايد السبسي بمجموعة من الصحفيين في قصر قرطاج قبل 3 سنوات ...
و قال زهير الجيس ان الاعلامي محمد اليوسفي قال للباجي رحمه الله " حزبك صار كاركوز في البلاد " ... و اضاف زهير الجيس قلت للرئيس ان صورة حافظ قايد السبسي لدى الشعب انه فاسد و يخالط الفاسدين ،، و ان الباجي طلب منهم ان يتحدثوا بكل حرية عندها قام بوغلاب و لعماري ليقولا للرئيس :" نعتذر سيدي الرئيس عما قاله هؤلاء و لسنا مسؤولين عنه و هذا ليس موضوعنا " ،، و اعتبر زهير الجيس ان هؤلاء يظهرون صيودة في الشاشة لكن الحقيقة غير ذلك ...فيديو
الفيديو: الدقيقة 1 و30ث
و قال زهير الجيس ان الاعلامي محمد اليوسفي قال للباجي رحمه الله " حزبك صار كاركوز في البلاد " ... و اضاف زهير الجيس قلت للرئيس ان صورة حافظ قايد السبسي لدى الشعب انه فاسد و يخالط الفاسدين ،، و ان الباجي طلب منهم ان يتحدثوا بكل حرية عندها قام بوغلاب و لعماري ليقولا للرئيس :" نعتذر سيدي الرئيس عما قاله هؤلاء و لسنا مسؤولين عنه و هذا ليس موضوعنا " ،، و اعتبر زهير الجيس ان هؤلاء يظهرون صيودة في الشاشة لكن الحقيقة غير ذلك ...فيديو
الفيديو: الدقيقة 1 و30ث
1 de 1 commentaires pour l'article 191430
En continu
- 02:31 النهضة في ورطة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:03
|17:36
|15:09
|12:11
|06:33
|05:06
|
24°
|24°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|24°-23
|29°-22
|21°-17
|22°-17
|22°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 043) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 894) آخر عمليات سبر الآراء..
(131 308) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 697) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 94 208) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 308) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 999) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 211) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 725) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 412) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 85 279) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 69 358) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 635) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 270) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 686) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 088) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 987) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 62 252) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 287) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 928) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:tuttifrutti (Singapore )
Sur: زهير الجيس: هذه حقيقة بوغلاب و لعماري عندما التقينا الباجي قايد السبسي