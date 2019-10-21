الهاروني: البعض يستنا في فشلنا وعلى التيار ان يفاوضنا بعيدا عن الابتزاز

Lundi 21 Octobre 2019



باب نات

- قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاني في حوار في برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك ان هنالك من ينتظر فشلنا على احر من الجمر.واضاف الهاروني " هنالك من يريد حكومة في مدة قصيرة حتى يسارع في معارضتها ووضع العجلة امامها متابعا " نتشاور مع الاتحاد اليوم لاننا نعلم قوته ودوره المركزي في البلاد.وتابع عبد الكريم الهاروني " نحن فتحما باب الحوار مع اقصاء حزبي الفساد والاستبداد في اشارة الى قلب تونس والحزب الدستوري الحر مضيفا " التيار الديمقراطي دخل معنا في ابتزاز.وتابع الهاروني " نحن لا نوزع في المناصب والحقائب الوزارية".