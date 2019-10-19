القرقوري: الشباب يتطوع ويقاطع ويقدّم في الدروس وخبراء الفشلة عادوا برسائلهم السلبية وتشليك السياسيين

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - قال مقدم برنامج ضد التيار الياس القرقوري الذي يبث على قناة الزيتونة ان العلام سيعيد اعتماد سياساته القديمة في ضرب التجربة الجديدة عبر تشليك الطبقة السياسية.
وقال القرقوري "خبراء الفشلة سيبثون كعادتهم رسائلهم السلبية وسيواصلون تشليك السياسيين وذلك في اطار ما يعرفونه بحرية التعبير.
وتابع القرقوري " الاعلام سيقوم بمعاقبة الشعب على خياراته وذلك باستعادة خبراء وسياسيين اكلهم السوس على غرار عبد العزيز المزوغي ومعز الجودي.
وقال الياس القرقوري " الشباب يتطوع ويقاطع ويقدّم في الدروس وبعض الخبراء والمحللين عاد خبراء الخنفوس والسعد المتعوس.
وقال القرقوري "خبراء الفشلة سيبثون كعادتهم رسائلهم السلبية وسيواصلون تشليك السياسيين وذلك في اطار ما يعرفونه بحرية التعبير.
وتابع القرقوري " الاعلام سيقوم بمعاقبة الشعب على خياراته وذلك باستعادة خبراء وسياسيين اكلهم السوس على غرار عبد العزيز المزوغي ومعز الجودي.
وقال الياس القرقوري " الشباب يتطوع ويقاطع ويقدّم في الدروس وبعض الخبراء والمحللين عاد خبراء الخنفوس والسعد المتعوس.
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Par:Goldabdo ( )
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