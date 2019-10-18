تونس.. مجدّدا على رأس اللجنة العربية للإعلام الجديد

Vendredi 18 Octobre 2019



باب نات

- تمّ اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 بمقر إتحاد إذاعات الدول العربية خلال الاجتماع الثالث للجنة الإعلام الجديد إعادة انتخاب تونس على رأس اللجنة الدائمة للإعلام الجديد باتحاد إذاعات الدول العربية في شخص إلياس الجراية مدير إدارة الاتصال بمؤسسة التلفزة التونسية فيما أسندت خطة النائب الأول للدكتور محمد احمدين رئيس مجلس إدارة بالهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية والنائب الثاني للأستاذ سعد نافل العازمي مدير إدارة التواصل الإجتماعي بوزارة الإعلام بدولة الكويت .وبذلك تنال تونس تكريمًا متجددا في مجال الإعلام السمعي البصري العربي، بما يعزز دورها الإيجابي ومكانتها المرموقة ضمن أجهزة اتحاد إذاعات الدول العربية الذي يتخذ من تونس مقرّا له.وتعتبر لجنة الإعلام الجديد من آخر الهياكل التي أنشئت في هذه المنظمة العربية المتخصّصة، اعتبارا لما يشهده الفضاء الاتصالي العربي والكوني من تحوّلات ومنعرجات مهمّة في تكنولوجيات الاتصال الحديثة وصناعة المحتوى .-تقييم التبادلات الإخبارية والبرامجية عبر الشبكة السحابية للاتحاد وأفق التبادلات عبر سلة الشبكات الإجتماعية .- التعديلات على ميثاق نظام التبادل للاعلام الجديد- أليات متابعة وسائل التواصل الإجتماعي وبعض تطبيقات الذكاء الإصطناعيكما تم في الإجتماع عرض تجربة الإذاعة التونسية في مجال الإعلام الجديد