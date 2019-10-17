صحفي مصري للتونسيين: لديكم فرصة ذهبية غير متاحة لباقي الشعوب فواصلوا طريقكم

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- طلب الاعلامي المصري مراسل صحيفة الأهرام كارم يحي الخميس 17 أكتوبر كلمة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.وتوجه الصحفي المصري برسالة الى التونسيين قائلا " ما يحدث في تونس من ديمقراطية يهم العالم العربي ككل"، مضيفا " نشكر التونسيين على هذه الديمقراطية التي لا تتوفر في دول عربية كثيرة".وتابع الصحفي المصري للتونسيين " لديكم فرصة ذهبية غير متاحة لباقي الشعوب فواصلوا طريقكم".