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الجورازاليم بوست :رئيس تونس المنتخب يعلن أن تونس في حالة حرب مع الصهيونية و يؤكد ثباته مستقبلا على هذا المبدأ

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صحيفة الجورازاليم بوست الاسرائيلية مقالا تحت عنوان
Tunisia's president elect: normalization with 'zionist entity' is treachery

تحدثت فيه عن موقف الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد من الصهيونية.


و اعتبرت اليومية الاسرائيلية أن الرئيس التونسي و هو أستاذ قانون دستوري اعتبر في تصريح اعلامي بأن تونس في حالة حرب مع الكيان الصهيوني معتبرا التطبيع خيانة مؤكدا أن موقفه لن يتغير .

و استدركت الصحيفة بأن سعيّد كان قد أكد في مناظرة تلفزيونية جمعته بمنافسه نبيل القروي بأنه يميز جيدا بين اليهودية كدين و بين الصهيونية كتيار سياسي عنصري و فاشي مذكرا بحماية تونس لليهود خلال الحرب العالمية الثانية

و اعتبرت الجورازاليم بوست بأن سعيد الفائز ب73% من الأصوات يواجه تحديا كبيرا أمام مشهد برلماني فسيفسائي يؤكد صعوبة تشكيل حكومة مستقرة.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191135

Chebbonatome  (Tunisia)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 12h 55m |           
و لذلك إنتخبناه
و سيجدنا سندا له امام العدو الصهيوني

AlHawa  (Germany)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 12h 50m |           
ضربة حمام الشط، و عمليات قتل مأمونين على حياتهم في تونسو إعتيال مواطن تونس على أرضه يعد حربا على تونس و الذي أعلن هته الحرب ليس قيس سعيد بل إسرائيل التي لم تحترم سيادة تونس مهما كانت الأسباب! على إسرائيل أن تعترف ثم تعتذر ثم تعوض عن كل هته الأساليب العدائية ضد تونس، و وقتها سنعود ليس أعداء و في حالة حرب بل أعداء مناصرين القضية الفلسطينية و ضد شيئ إسمه التطبيع!



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