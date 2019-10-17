الجورازاليم بوست :رئيس تونس المنتخب يعلن أن تونس في حالة حرب مع الصهيونية و يؤكد ثباته مستقبلا على هذا المبدأ

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

Tunisia's president elect: normalization with 'zionist entity' is treachery

- طارق عمراني - نشرت صحيفة الجورازاليم بوست الاسرائيلية مقالا تحت عنوانتحدثت فيه عن موقف الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد من الصهيونية.و اعتبرت اليومية الاسرائيلية أن الرئيس التونسي و هو أستاذ قانون دستوري اعتبر في تصريح اعلامي بأن تونس في حالة حرب مع الكيان الصهيوني معتبرا التطبيع خيانة مؤكدا أن موقفه لن يتغير .و استدركت الصحيفة بأن سعيّد كان قد أكد في مناظرة تلفزيونية جمعته بمنافسه نبيل القروي بأنه يميز جيدا بين اليهودية كدين و بين الصهيونية كتيار سياسي عنصري و فاشي مذكرا بحماية تونس لليهود خلال الحرب العالمية الثانيةو اعتبرت الجورازاليم بوست بأن سعيد الفائز ب73% من الأصوات يواجه تحديا كبيرا أمام مشهد برلماني فسيفسائي يؤكد صعوبة تشكيل حكومة مستقرة.