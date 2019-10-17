الجورازاليم بوست :رئيس تونس المنتخب يعلن أن تونس في حالة حرب مع الصهيونية و يؤكد ثباته مستقبلا على هذا المبدأ

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صحيفة الجورازاليم بوست الاسرائيلية مقالا تحت عنوان
Tunisia's president elect: normalization with 'zionist entity' is treachery
تحدثت فيه عن موقف الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد من الصهيونية.
و اعتبرت اليومية الاسرائيلية أن الرئيس التونسي و هو أستاذ قانون دستوري اعتبر في تصريح اعلامي بأن تونس في حالة حرب مع الكيان الصهيوني معتبرا التطبيع خيانة مؤكدا أن موقفه لن يتغير .
و استدركت الصحيفة بأن سعيّد كان قد أكد في مناظرة تلفزيونية جمعته بمنافسه نبيل القروي بأنه يميز جيدا بين اليهودية كدين و بين الصهيونية كتيار سياسي عنصري و فاشي مذكرا بحماية تونس لليهود خلال الحرب العالمية الثانية
و اعتبرت الجورازاليم بوست بأن سعيد الفائز ب73% من الأصوات يواجه تحديا كبيرا أمام مشهد برلماني فسيفسائي يؤكد صعوبة تشكيل حكومة مستقرة.
تحدثت فيه عن موقف الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد من الصهيونية.
و اعتبرت اليومية الاسرائيلية أن الرئيس التونسي و هو أستاذ قانون دستوري اعتبر في تصريح اعلامي بأن تونس في حالة حرب مع الكيان الصهيوني معتبرا التطبيع خيانة مؤكدا أن موقفه لن يتغير .
و استدركت الصحيفة بأن سعيّد كان قد أكد في مناظرة تلفزيونية جمعته بمنافسه نبيل القروي بأنه يميز جيدا بين اليهودية كدين و بين الصهيونية كتيار سياسي عنصري و فاشي مذكرا بحماية تونس لليهود خلال الحرب العالمية الثانية
و اعتبرت الجورازاليم بوست بأن سعيد الفائز ب73% من الأصوات يواجه تحديا كبيرا أمام مشهد برلماني فسيفسائي يؤكد صعوبة تشكيل حكومة مستقرة.
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Par:weldtounes (Tunisia )
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