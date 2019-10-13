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جوهر بن مبارك في قمة التاثر: ابكي لان الشعب التونسي شعب عظيم انقذنا من المفسدين

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - ظهر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل في قمة التاثر بعد فوز المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال قيس سعيد " ابكي لاني اعتقد ان الشعب النونسي اظهر انه شعب عظيم وكل عبارات التقدير والانحناء لن تعطيه حقه.
واضاف "اتذكر اليوم كنا عائلات شهداء وجرحى الثورة والشعب انقذنا من المافيات والعصابات متابعا " الرسالة كانت واضحة وجلية ومجلجلة وهو استفتاء شعبي لصالح تونس ضد الفاسدين والمفسدين واعداء الحرية".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190919

Karimyousef  (France)  |Dimanche 13 Octobre 2019 à 22h 27m |           
C'est une occasion de réabiliter la langue arabe littéraire au moins au niveau de l'écrit.
Je vois que jawher ben mbarek la maîtrise parfaitement à l'oral.



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