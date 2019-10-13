جوهر بن مبارك في قمة التاثر: ابكي لان الشعب التونسي شعب عظيم انقذنا من المفسدين

Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- ظهر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل في قمة التاثر بعد فوز المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.وقال قيس سعيد " ابكي لاني اعتقد ان الشعب النونسي اظهر انه شعب عظيم وكل عبارات التقدير والانحناء لن تعطيه حقه.واضاف "اتذكر اليوم كنا عائلات شهداء وجرحى الثورة والشعب انقذنا من المافيات والعصابات متابعا " الرسالة كانت واضحة وجلية ومجلجلة وهو استفتاء شعبي لصالح تونس ضد الفاسدين والمفسدين واعداء الحرية".