زياد الهاني وجوهر بن مبارك يعلنان فوز قيس سعيّد بالرئاسة فوزا ساحقا

Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- أعلن مساء الأحد، الاعلامي زياد الهاني، بعد حوالي ساعة من غلق مكاتب الاقتراع عن فوز المترشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد فوزا سحاقا على منافسه نبيل القروي.وقال الهاني "مبروك لتونس .. قيس سعيّد رئيس للجمهورية بتفويض شعبي ساحق، تحيا تونس.. تحيا الجمهورية.. تحيا الديمقراطية".تجدر الاشارة إلى أن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية شهد اقبالا مكثقا مقارنة بالدور الأول للرئاسية وبالانتخابات التشريعية بلغ حسب المعطيات الأولية حوالي 60 بالمائة.من ناحية أخرى أعلن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ، عن فوز المترشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد .