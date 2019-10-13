الرئاسية 2019: النتائج التقديرية إثر الاقتراع في الثامنة ليلا على القناة الوطنية الأولى

Dimanche 13 Octobre 2019



باب نات

- انطلاقًا من الساعة الثامنة ليلا تقدم القناة الوطنية حصيلة اليوم الانتخابي : كل المعطيات والإحصائيات والنتائج التقديرية اثر الاقتراع بالتعاون مع شركة سيغما كونساي .ويتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية لولاية بخمس سنوات، وذلك في دور ثان للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها بالدوائر الانتخابية بالداخل ، بعد ان كانت انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج يوم الجمعة الماضي (11 اكتوبر الجاري) ويتنافس للفوز بمنصب رئاسة الجمهوريّة قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) اللذان تصدّرا نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي والتي لم يتمكّن فيها أي مترشح من المترشحين ال 26 من الحصول على 50 بالمائة من أصوات الناخبين.ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا (من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد) موزّعين بين 6 ملايين و688 ألف و51 ناخب بالداخل و386 ألف و53 ناخب.ويتوزّع الناخبين حسب الجنس في تونس بين 49.5 بالمائة نساء و50.5 بالمائة رجال أمّا في الخارج فينقسم الناخبين بين 37.8 بالمائة نساء و62.2 رجال.أمّا عدد مراكز الإقتراع فيبلغ داخل تونس 4 آلاف و567 مركزا وبالخارج 303 مركزا في حين يبلغ عدد المكاتب 13 ألف و446 مكتبا بالداخل و384 مكتبا بالخارج ويناهز العدد الأقصى للناخبين في كل مكتب اقتراع داخل الجمهورية 600 ناخب .