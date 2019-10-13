الرئاسية 2019: النتائج التقديرية إثر الاقتراع في الثامنة ليلا على القناة الوطنية الأولى

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - انطلاقًا من الساعة الثامنة ليلا تقدم القناة الوطنية حصيلة اليوم الانتخابي : كل المعطيات والإحصائيات والنتائج التقديرية اثر الاقتراع بالتعاون مع شركة سيغما كونساي .
ويتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية لولاية بخمس سنوات، وذلك في دور ثان للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها بالدوائر الانتخابية بالداخل ، بعد ان كانت انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج يوم الجمعة الماضي (11 اكتوبر الجاري) ويتنافس للفوز بمنصب رئاسة الجمهوريّة قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) اللذان تصدّرا نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي والتي لم يتمكّن فيها أي مترشح من المترشحين ال 26 من الحصول على 50 بالمائة من أصوات الناخبين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا (من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد) موزّعين بين 6 ملايين و688 ألف و51 ناخب بالداخل و386 ألف و53 ناخب.
ويتوزّع الناخبين حسب الجنس في تونس بين 49.5 بالمائة نساء و50.5 بالمائة رجال أمّا في الخارج فينقسم الناخبين بين 37.8 بالمائة نساء و62.2 رجال.
أمّا عدد مراكز الإقتراع فيبلغ داخل تونس 4 آلاف و567 مركزا وبالخارج 303 مركزا في حين يبلغ عدد المكاتب 13 ألف و446 مكتبا بالداخل و384 مكتبا بالخارج ويناهز العدد الأقصى للناخبين في كل مكتب اقتراع داخل الجمهورية 600 ناخب .
ويتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية لولاية بخمس سنوات، وذلك في دور ثان للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها بالدوائر الانتخابية بالداخل ، بعد ان كانت انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج يوم الجمعة الماضي (11 اكتوبر الجاري) ويتنافس للفوز بمنصب رئاسة الجمهوريّة قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) اللذان تصدّرا نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي والتي لم يتمكّن فيها أي مترشح من المترشحين ال 26 من الحصول على 50 بالمائة من أصوات الناخبين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا (من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد) موزّعين بين 6 ملايين و688 ألف و51 ناخب بالداخل و386 ألف و53 ناخب.
ويتوزّع الناخبين حسب الجنس في تونس بين 49.5 بالمائة نساء و50.5 بالمائة رجال أمّا في الخارج فينقسم الناخبين بين 37.8 بالمائة نساء و62.2 رجال.
أمّا عدد مراكز الإقتراع فيبلغ داخل تونس 4 آلاف و567 مركزا وبالخارج 303 مركزا في حين يبلغ عدد المكاتب 13 ألف و446 مكتبا بالداخل و384 مكتبا بالخارج ويناهز العدد الأقصى للناخبين في كل مكتب اقتراع داخل الجمهورية 600 ناخب .
En continu
- Hier 23:59 الرئاسية: اتحاد شغل ينفي سحب ملاحظيه
- Hier 19:32 قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
- Hier 13:20 تعيين عبد اللطيف حمام كاتبا عامّا للحكومة
- Hier 23:50 الاغلب انها '' Ce n'est pas très serré''
- Hier 23:47 الإخشيدي ينتصر بالقاضية على ديزناي
- Hier 23:41 هكذا فشل الباجي قايد السبسي..
- Hier 23:29 المناظرة.. فن إخراج الخصم من اللعبة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:14
|17:48
|15:18
|12:13
|06:25
|04:58
|
29°
|28°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-22
|30°-22
|27°-21
|24°-19
|26°-18
Follow @babnet_Tunisie
(202 425) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 845) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 327) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 321) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 316) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(111 420) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 84 917) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 84 882) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 82 598) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 650) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 601) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 220) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 876) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 931) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 170) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 890) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 471) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 324) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 655) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 53 593) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur:لم لا؟؟ إمرأة لرئاسة البرلمان