Radio Babnet Tunisie On Air: Naima Samih - Jrit Ou Jarit..  

رئيس الدولة يمنح وسام الوفاء والتضحية لجرحى العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - أدّى رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 زيارة إلى ثكنة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بقمرت.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تولّى الناصر وضع إكليل من الزهور على "نصب التحدّي" المخلّد لشهداء الأمن الرئاسي الاثني عشر الذين تمّ استهدافهم في العملية الإرهابية الغادرة يوم 24 نوفمبر 2015، وترحّم على أرواحهم الزكيّة.

إثر ذلك قام رئيس الدولة بزيارة لتفقد جاهزية الوحدات الميدانية المختصّة لإدارة الأمن الرئاسي، وعبّر في كلمة ألقاها بالمناسبة، عن فخره بما عاينه من حرفية وحسن تنظيم تؤكد الجاهزية المتواصلة لمؤسسة الأمن الرئاسي، مثمّنا دور هذا السلك في كلّ المهام التي تعهّد بها وشدّد على روح التفاني من أجل الوطن لكلّ مكوّنات هذه المؤسسة والمنتسبين إليها وثمّن تضحياتهم لخدمة المجموعة الوطنية وسلامتها وأمنها ومساهمتهم في الذود عن النظام الجمهوري وضمان استقرار الدولة واستمراريتها.


وأكّد رئيس الجمهورية محمد الناصر أنّ توليه توسيم جرحى العملية الإرهابية الغادرة وثلّة من إطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية هو عرفان من الدولة للعمل النبيل لهذه المؤسسة وتخليد لذكرى شهداء الوطن من القوات الحاملة للسلاح.

وتولّى رئيس الدولة منح وسام الوفاء والتضحية لجرحى العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015، كما أسند الصنف الرابع من وسام الجمهورية لثلّة من إطارات ورتباء الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

  
  
     
  
rtt-473b98a4b87728e3aa3589dc6377e454-2019-10-11 17:18:22






0 de 0 commentaires pour l'article 190823



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 11 أكتوبر 2019 | 12 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:51 15:20 12:13 06:23 04:57
24°
 25° % 47 :الرطــوبة
تونــس 19°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1829°-1830°-2030°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    18275,1

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   1435,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570812611|190823 349|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires