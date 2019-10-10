بعد خسارتها في الانتخابات مباركة البراهمي تعلق... تلك هي الانتخابات يوما ويوم عليك

Jeudi 10 Octobre 2019



باب نات

- اعترفت القيادية في الجبهة الشعبية مباركة البراهمي بخسارة الانتخابات التشريعية وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.وكتبت البراهمي في صفحتها التدوينة التالية " لّقت مبارة البراهمي المترشحة للانتخابات التشريعية عن عدم فوز قائمة ائتلاف الجبهة بدائرة أريانة في الانتخابات التشريعية كما يلي:“عندما ربِحنا نحن في انتخابات 2014 ٠٠هُزم غيرنا.. واليوم نخسر نحن هذه المعركة ويربحُ غيرنا..تلك هي الانتخابات.. يوم لك ويوم عليك…الهزيمة ليست ان لا تكون مُمَثّلا في البرلمان.. الهزيمة أن تُكابر أو أن تستسلم..تحيّة لكلّ الفائزين وإن شاء الله تونس في عهدهم أفضل”.