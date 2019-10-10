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بعد خسارتها في الانتخابات مباركة البراهمي تعلق... تلك هي الانتخابات يوما ويوم عليك

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - اعترفت القيادية في الجبهة الشعبية مباركة البراهمي بخسارة الانتخابات التشريعية وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.
وكتبت البراهمي في صفحتها التدوينة التالية " لّقت مبارة البراهمي المترشحة للانتخابات التشريعية عن عدم فوز قائمة ائتلاف الجبهة بدائرة أريانة في الانتخابات التشريعية كما يلي:
“عندما ربِحنا نحن في انتخابات 2014 ٠٠هُزم غيرنا.. واليوم نخسر نحن هذه المعركة ويربحُ غيرنا..
تلك هي الانتخابات.. يوم لك ويوم عليك…

الهزيمة ليست ان لا تكون مُمَثّلا في البرلمان.. الهزيمة أن تُكابر أو أن تستسلم..
تحيّة لكلّ الفائزين وإن شاء الله تونس في عهدهم أفضل”.



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 190731

Mnasser57  (Austria)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 12h 52m |           
اصيلة بنت بلادي تحركت فيها النخوة الهمامية
برافو وياريت كل التوانسة ينسجوا على هذا المنوال للخروج بتونس نحو بر الأمان ويكون لنا مجد وقيمة بين الأمم وعبرة لمن لا يريد الاعتبار هكدا الدرس قد استوعبته من اخونا وابننا محمد رحمه الله

Tomjerry  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 12h 19m |           
لك كل الإحترام أيتها السيدة.

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 12h 12m |           
Je salue les déclarations de cette dame.propos responsables qui prouvent un bon état d'esprit.bravo madame.

Momolecool  (Belgium)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 11h 37m |           
Chokran!!!



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