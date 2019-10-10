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أنس الحطاب بعد فشلها في الانتخابات : لقد سرقوا لي مقعدي في البرلمان...سأطعن في النتائج

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
باب نات - أكّدت الخميس 10 أكتوبر، القيادية بحركة نداء تونس أنس الحطاب، أنها فازت بمقعد عن دائرة القيروان قبل حصول تلاعب خلال عملية الفرز النهائي.

واشارت الحطاب إلى أنه تم "سرقة المقعد" منها قائلة " اكبر دليل على كلامي هو النتائج التي تم الإعلان عنها و هي 4 مقاعد لنداء تونس و في الآخر تم التصريح ب 3 فقط و بات واضحا أن المقعد الرابع هو لدائرة القيروان".
وأعلنت أنها تقوم بالطعن في النتائج مشدّدة على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية أرقي بكثير مما كانت عليه.


يذكر أن دائرة القيروان تضم 9 مقاعد توزّعت كالاتي "مقعدين لحركة النهضة، مقعدين لنداء تونس ومقعد للتيار الديمقراطي ومقعد لحركة الشعب ومقعد لائتلاف الكرامة ومقعد لقائمة الرابطة الخضراء ومقعد لقائمة الرجوع إلى الأصل.







  
  
     
  
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