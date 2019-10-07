بولبابه سالم: الشاهد مرشح لرئاسة الحكومة واليسار القديم انتهى

Lundi 07 Octobre 2019



باب نات

- أكد المحلل السياسي و الكاتب الصحفي بولبابه سالم على قناة الميادين ان نتائج الانتخابات التشريعية شهدت صعود قوى جديدة مثل حركة الشعب و التيار الديمقراطي و ائتلاف الكرامة وهي قوى تركز في خطابها على محاربة الفساد و العدالة الاجتماعية .من ناحية أخرى قال بولبابه سالم أن حركة النهضة لن ترشح شخصية من الحزب لرئاسة الحكومة و يمكن ان تختار شخصية مستقلة أو تجدد الثقة في رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد و الذي و ان فشل في بعض الملفات لكنه أثبت أنه شجاع و لا يخشى اللوبيات المتنفذة و خطابه يتطور ،، و لا ننسى ان الغنوشي أراد ان يكون الشاهد مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية .و عن اجابة عن سؤال حول أسباب النتائج المخجلة لليسار قال ان الجيل القديم لليسار انتهى و الجبهة الشعبية غلّبت الجانب الايديولوجي على الاجتماعي في خطابها مما أفقدها ثقة الناخبين .