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بولبابه سالم: الشاهد مرشح لرئاسة الحكومة واليسار القديم انتهى

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - أكد المحلل السياسي و الكاتب الصحفي بولبابه سالم على قناة الميادين ان نتائج الانتخابات التشريعية شهدت صعود قوى جديدة مثل حركة الشعب و التيار الديمقراطي و ائتلاف الكرامة وهي قوى تركز في خطابها على محاربة الفساد و العدالة الاجتماعية .

من ناحية أخرى قال بولبابه سالم أن حركة النهضة لن ترشح شخصية من الحزب لرئاسة الحكومة و يمكن ان تختار شخصية مستقلة أو تجدد الثقة في رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد و الذي و ان فشل في بعض الملفات لكنه أثبت أنه شجاع و لا يخشى اللوبيات المتنفذة و خطابه يتطور ،، و لا ننسى ان الغنوشي أراد ان يكون الشاهد مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية .


و عن اجابة عن سؤال حول أسباب النتائج المخجلة لليسار قال ان الجيل القديم لليسار انتهى و الجبهة الشعبية غلّبت الجانب الايديولوجي على الاجتماعي في خطابها مما أفقدها ثقة الناخبين .


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190544

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 12h 36m |           
اليسار الابله ...

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 07 Octobre 2019 à 12h 15m |           
إحتمال وارد أن يكون الشاهد هو مرشح النهضة لرئاسة الحكومة رغم أن الناخب فوضها لتقود السلطة .لكن من المؤكد أن الحكومة القادمة ستكون هي الأفضل منذ الثورة .إن رضي عنها المسؤول الكبير طبعا .



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