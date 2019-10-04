في مناظرة التشريعية على الوطنية : ''كلاش''بين ياسين العياري وحاتم المليكي حول الفقر والمقرونة

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - تداولت الخميس 3 أكتوبر صفحات الفايسبوك مقتطفا من مناظرة التشريعية التي بثّتها القناة الوطنية بداية الأسبوع الجاري والتى تضمّنت "كلاش" بين المترشّح عن حركة أمل وعمل ياسين العياري والمترشّح عن قلب تونس حاتم المليكي.
وتمحورت مداخلات القيادي بنداء تونس حاتم المليكي حول الفقر وكرّر كلمة الفقر عشرات المرّات مشدّدا على أن الشعب التونسي يعاني من فقر متقع وأن حزبه سيشن حربا على الفقر.
ورّدا على حاتم المليكي استغل ياسين العياري احدى مداخلاته للرد على حاتم المليكي قائلا "ثمة ناس شدّوا في الفقر، الفقر، الفقر" وتساءل مستنكرا "ياخي سامحني تتهرّب مالضرائب وبش تنحذيلي الفقر بالمقرونة، كان جات الناس كل تخلص في ضرايبها وثمة ضريبة عادلة تو ما يستحق حد للمقرونة".
وتمحورت مداخلات القيادي بنداء تونس حاتم المليكي حول الفقر وكرّر كلمة الفقر عشرات المرّات مشدّدا على أن الشعب التونسي يعاني من فقر متقع وأن حزبه سيشن حربا على الفقر.
ورّدا على حاتم المليكي استغل ياسين العياري احدى مداخلاته للرد على حاتم المليكي قائلا "ثمة ناس شدّوا في الفقر، الفقر، الفقر" وتساءل مستنكرا "ياخي سامحني تتهرّب مالضرائب وبش تنحذيلي الفقر بالمقرونة، كان جات الناس كل تخلص في ضرايبها وثمة ضريبة عادلة تو ما يستحق حد للمقرونة".
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