Radio Babnet Tunisie On Air: Melhem Barakat - Al-Hawa  

في مناظرة التشريعية على الوطنية : ''كلاش''بين ياسين العياري وحاتم المليكي حول الفقر والمقرونة

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
باب نات - تداولت الخميس 3 أكتوبر صفحات الفايسبوك مقتطفا من مناظرة التشريعية التي بثّتها القناة الوطنية بداية الأسبوع الجاري والتى تضمّنت "كلاش" بين المترشّح عن حركة أمل وعمل ياسين العياري والمترشّح عن قلب تونس حاتم المليكي.

وتمحورت مداخلات القيادي بنداء تونس حاتم المليكي حول الفقر وكرّر كلمة الفقر عشرات المرّات مشدّدا على أن الشعب التونسي يعاني من فقر متقع وأن حزبه سيشن حربا على الفقر.


ورّدا على حاتم المليكي استغل ياسين العياري احدى مداخلاته للرد على حاتم المليكي قائلا "ثمة ناس شدّوا في الفقر، الفقر، الفقر" وتساءل مستنكرا "ياخي سامحني تتهرّب مالضرائب وبش تنحذيلي الفقر بالمقرونة، كان جات الناس كل تخلص في ضرايبها وثمة ضريبة عادلة تو ما يستحق حد للمقرونة".

  
  
     
  
rtt-ca161171d5b8797973b725f2a23741c2-2019-10-04 08:14:50






1 de 1 commentaires pour l'article 190386

Barhoum  (Tunisia)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 08h 31m |           
الله يرحم بوك ياياسين كلمة حق كان كل واحد يخلص الأداءات التي عليه راهو فمة اقتصاد يدور و مافماش بطالة ولا فقر



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 04 أكتوبر 2019 | 5 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:01 15:27 12:15 06:17 04:51
23°
 27° % 53 :الرطــوبة
تونــس 19°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
27°-1928°-1826°-2023°-1623°-18
  • Avoirs en devises
    17796,0

  • (3 oct)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,13070 DT        1$ =2,86775 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 oct)   128,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570178067|190386 5119|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires