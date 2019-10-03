''ناسا'' تحذر من خطر محتمل باقتراب كويكب من الأرض

Jeudi 03 Octobre 2019



وكالات

- أعلنت “ناسا” أن الصخرة الفضائية 2019 SP3 ستمر بجانب الأرض الخميس 3 أكتوبر، بحيث تكون قريبة بما يكفي لجذب اهتمام العلماء.ورجحت وكالة الفضاء الأمريكية، أن الكويكب قد يصل طوله إلى 33 مترا، وصنفته بين الأجرام كامنة الخطر.وقالت: “الأجرام كامنة الخطر (PHAs) محددة حاليا استنادا إلى معايير تقيس إمكانات الكويكب في الدنو من الأرض لمسافات قريبة قد تشكل تهديدا لكوكبنا”.وأضافت: “تعد جميع الكويكبات التي تبلغ مسافة تقاطع مداراتها مع الأرض 0.05 وحدة فلكية أو أقل (نحو 75 مليون كم، أو 19.5 مسافة قمرية)، أجراما كامنة الخطر”.وسيمر الكويكب 2019 SP3 بسرعة تفوق 8.7 كم في الثانية، أي أكثر من 31 ألف كم في الساعة، وستبلغ مسافة اقترابه من الأرض نحو 231690 ميلا، أي نحو 372869 كم فقط، ما سيجعله أقرب إلينا من القمر.وبالنظر إلى الحسابات الفضائية، فهذه المسافة لا تعد كبيرة على الإطلاق، وتصنف جميع الأجسام الفضائية سريعة الحركة الواقعة على بعد 75 مليون كم، “أجراما خطيرة”، ويتوجب الحذر منها.