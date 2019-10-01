فريق طبي بمستشفى الرابطة بتونس ينجح في إجراء عملية زرع قلب، الرابعة من نوعها خلال هذه السنة

Mardi 01 Octobre 2019
وات - تمكّن فريق طبي بالمستشفى الجامعي بالرابطة بتونس العاصمة، فجر اليوم الثلاثاء، من اجراء عملية زراعة قلب كللت بالنجاح.
وأفاد مدير مستشفى الرابطة منجي الخميري في تصريح ل(وات)، أن عملية زرع القلب التي دامت 7 ساعات، أمنها فريق طبي يتكون من 7 أطباء و6 اطارات شبه طبية، بعد الحصول على القلب من احدى مستشفيات جهة نابل اثر حالة وفاة لاحد المرضى، مؤكدا ان حالة المريض مستقرة حاليا.
واعتبر أن هذا النجاح الطبي الذي تم تحقيقه الى جانب سلسلة من الانجازات الطبية بمؤسسات الصحة العمومية رغم ما تعيشه من ظروف صعبة ونقائص في الامكانيات والتجهيزات الطبية، يثبت مرة أخرى التطور الطبي في مجال زرع الاعضاء في تونس.
ومن جهته، بيّن مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء، طاهر قرقاح، في تصريح لـ(وات)، أن هذه العملية تعد الرابعة في سنة 2019، مضيفا أن هذا النوع من العمليات يجرى بنسق تصاعدي وحسب الامكانيات المتاحة.
ودعا قرقاح وسائل الاعلام الى دعم التحسيس بأهمية التبرع بالاعضاء وانقاذ حياة عديد المرضى خاصة الذين يعانون من القصور في وظائف القلب ولا يمكنهم الانتظار طويلا لاجراء عملية الزرع.
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء عن اجراء عملية زراعة قلب بنجاح، فجر اليوم الثلاثاء بالمستشفى الجامعي الرابطة، مضيفة ان هذه العملية الناجحة تمت بالتنسيق بين قسم جراحة القلب والشرايين وقسم القلب بمستشفى الرابطة من جهة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء من جهة أخرى.
وأفاد مدير مستشفى الرابطة منجي الخميري في تصريح ل(وات)، أن عملية زرع القلب التي دامت 7 ساعات، أمنها فريق طبي يتكون من 7 أطباء و6 اطارات شبه طبية، بعد الحصول على القلب من احدى مستشفيات جهة نابل اثر حالة وفاة لاحد المرضى، مؤكدا ان حالة المريض مستقرة حاليا.
واعتبر أن هذا النجاح الطبي الذي تم تحقيقه الى جانب سلسلة من الانجازات الطبية بمؤسسات الصحة العمومية رغم ما تعيشه من ظروف صعبة ونقائص في الامكانيات والتجهيزات الطبية، يثبت مرة أخرى التطور الطبي في مجال زرع الاعضاء في تونس.
ومن جهته، بيّن مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء، طاهر قرقاح، في تصريح لـ(وات)، أن هذه العملية تعد الرابعة في سنة 2019، مضيفا أن هذا النوع من العمليات يجرى بنسق تصاعدي وحسب الامكانيات المتاحة.
ودعا قرقاح وسائل الاعلام الى دعم التحسيس بأهمية التبرع بالاعضاء وانقاذ حياة عديد المرضى خاصة الذين يعانون من القصور في وظائف القلب ولا يمكنهم الانتظار طويلا لاجراء عملية الزرع.
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء عن اجراء عملية زراعة قلب بنجاح، فجر اليوم الثلاثاء بالمستشفى الجامعي الرابطة، مضيفة ان هذه العملية الناجحة تمت بالتنسيق بين قسم جراحة القلب والشرايين وقسم القلب بمستشفى الرابطة من جهة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء من جهة أخرى.
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