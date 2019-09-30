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جوهر بن مبارك: رغم ان مكانه السجن... هزيمة المترشح نبيل القروي وهو طليق الذ واطعم

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك لا يوجد قانونيا ما يبرر إلغاء نتائج الانتخابات لو لم يطلق سراح المنحرف في ااشرة الى المرشح نبيل القروي. وتابع جوهر بن مبارك" رغم ذلك فان هزيمة القروي وهو طليق الذ واطعم".

وكتب بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "

لا يوجد قانونيا ما يبرر إلغاء نتائج الانتخابات لو لم يطلق سراح المنحرف. ما يبرر إلغاءها فعلا هو ما قام به المنحرف ذاته من تجاوزات للقانون. ففي الأخير هو الذي غامر بالترشح و هو ملاحق في قضايا فساد و كان على علم بالمخاطر. هو الذي أراد التحصّن بالترشّح لمراوغة الإجراءات القضائية."المشعوذون القانونيين" من أنصار المنحرف "الحاشمين" لا تعيروهم اهمّية تذكر هم فقط في حالة هستيريا لانّهم يتحسّسون النتيجة و يحضّرون نفسياتهم المرهقة "اللطخة" الثانية. ومع ذلك سياسيا هزيمته و هو طليق ستكون ألذّ و أطعم.

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