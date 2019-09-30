عدنان منصر: النهضة نزعت كل ملابسها في ال5 سنوات الماضية واليوم عادت بخطاب الثورة للتحيّل على الشعب

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - انتقد الأحد 29 سبتمبر، القيادي السابق بحراك تونس الارادة عدنان منصر، تصريحات قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي التي تملّصوا منها من حصيلة السنوات ال5 الأخيرة بالقول أن النهضة لم تكن في الحكم.
واعتبر منصر أن النهضة تحاول انكار ما لا ينكر وقال " يكفي فقط أن نذكر خمس قوانين مالية تمت في العهدة الحالية... كلها لم تمر من دون كتلة النهضة... كل الحكومات التي تشكلت، والتي شاركت فيها النهضة، هل كانت تحكم مدغشقر؟ كل التحويرات الحكومية، بما في ذلك الوزراء الأكثر إثارة للجدل".
وتابع قائلا " لم تكن النهضة طيلة العهدة الحالية حاكمة فقط، بل لم يكن هناك أي حكم ممكن من دونها و كل الكلام الذي يقال الآن في الحملة الانتخابية هو مجرد احتيال انتخابي".
وقال في نهاية تدوينته " ما يؤسفني حقيقة أن بعض القيادات التي حافظت على حد أدنى من انسجامها، والتي رفضت التورط في التخلي عن كل ملابسها، تجد نفسها اليوم مجبرة على القيام بحملة مخجلة، تقوم على مغالطة الناس".
واعتبر منصر أن النهضة تحاول انكار ما لا ينكر وقال " يكفي فقط أن نذكر خمس قوانين مالية تمت في العهدة الحالية... كلها لم تمر من دون كتلة النهضة... كل الحكومات التي تشكلت، والتي شاركت فيها النهضة، هل كانت تحكم مدغشقر؟ كل التحويرات الحكومية، بما في ذلك الوزراء الأكثر إثارة للجدل".
وتابع قائلا " لم تكن النهضة طيلة العهدة الحالية حاكمة فقط، بل لم يكن هناك أي حكم ممكن من دونها و كل الكلام الذي يقال الآن في الحملة الانتخابية هو مجرد احتيال انتخابي".
وقال في نهاية تدوينته " ما يؤسفني حقيقة أن بعض القيادات التي حافظت على حد أدنى من انسجامها، والتي رفضت التورط في التخلي عن كل ملابسها، تجد نفسها اليوم مجبرة على القيام بحملة مخجلة، تقوم على مغالطة الناس".
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Par:karimyousef (France )
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