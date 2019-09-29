بولبابه سالم لنبيل بافون : لا مجال للتلاعب بإرادة الشعب

Dimanche 29 Septembre 2019



باب نات

- انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم تصريحات نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي لمّح لإمكانية إلغاء نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في صورة الطعن فيها لدى المحكمة الادارية باعتبار وجود المترشح نبيل القروي في السجن و عدم تكافؤ الفرص ...و قال بولبابه سالم خلال استضافته في قناة الميادين أنه لا مجال للتلاعب بالشرعية الشعبية و انه على رئيس هيئة الانتخابات تقدير مصلحة البلاد فلا يعقل بعد كل هذه المصاريف و استنفار إمكانيات الدولة ان تلغى النتائج بجرة قلم مضيفا انه من حق القروي مخاطبة الناس و القيام بحملته الانتخابية لكن مسالة تكافؤ الفرص مغلوطة لأن نبيل القروي يملك قناة تقوم بدعاية يومية لفائدته و هناك قناة أخرى تقوم بحملة تشويه ضد خصمه قيس سعيد .. و قال بولبابه سالم ان بافون ربما يريد الضغط على القضاء مشيرا انه حدث في البيرو ان وقع تمكين مترشح سجين من القيام بحملته الانتخابية بصفة استثنائية تحت رقابة القضاء .