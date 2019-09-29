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لطفي العبدلي: كيف اساند المافيوزي القروي وصديقه المتهم بالفساد الفهري واترك سعيد الشخصية النظيفة ؟؟

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
باب نات - قال الممثل لطفي العبدلي في برنامج وحش الشاشة الذي يبث مساء الأحد على قناة التاسعة ان المرشح الرئاسي قيس سعيد شخص نظيف لذلك أسانده في الدور الثاني.
واضاف لطفي العبدلي " كيف ادعم مرشحا متهما بالفساد مثل نبيل القروي واترك شخصا نظيفا ومستقيما مثل قيس سعيد.
وتابع لطفي العبدلي "سامي الفهري ونبيل القروي من الشخصيات المتهمة بالتحيل على الشعب التونسي".



  
  
     
  
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