لطفي العبدلي: كيف اساند المافيوزي القروي وصديقه المتهم بالفساد الفهري واترك سعيد الشخصية النظيفة ؟؟

Dimanche 29 Septembre 2019



باب نات

- قال الممثل لطفي العبدلي في برنامج وحش الشاشة الذي يبث مساء الأحد على قناة التاسعة ان المرشح الرئاسي قيس سعيد شخص نظيف لذلك أسانده في الدور الثاني.واضاف لطفي العبدلي " كيف ادعم مرشحا متهما بالفساد مثل نبيل القروي واترك شخصا نظيفا ومستقيما مثل قيس سعيد.وتابع لطفي العبدلي "سامي الفهري ونبيل القروي من الشخصيات المتهمة بالتحيل على الشعب التونسي".