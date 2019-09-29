لطفي العبدلي: كيف اساند المافيوزي القروي وصديقه المتهم بالفساد الفهري واترك سعيد الشخصية النظيفة ؟؟

Dimanche 29 Septembre 2019
باب نات - قال الممثل لطفي العبدلي في برنامج وحش الشاشة الذي يبث مساء الأحد على قناة التاسعة ان المرشح الرئاسي قيس سعيد شخص نظيف لذلك أسانده في الدور الثاني.
واضاف لطفي العبدلي " كيف ادعم مرشحا متهما بالفساد مثل نبيل القروي واترك شخصا نظيفا ومستقيما مثل قيس سعيد.
وتابع لطفي العبدلي "سامي الفهري ونبيل القروي من الشخصيات المتهمة بالتحيل على الشعب التونسي".
واضاف لطفي العبدلي " كيف ادعم مرشحا متهما بالفساد مثل نبيل القروي واترك شخصا نظيفا ومستقيما مثل قيس سعيد.
وتابع لطفي العبدلي "سامي الفهري ونبيل القروي من الشخصيات المتهمة بالتحيل على الشعب التونسي".
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Par:Humanoid (Japan )
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