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طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: ''تكبرني سنّا وطلبت منّي الزواج وبسببها أعاني من مشاكل مادية''

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
باب نات - استضاف برنامج "لاباس" على قناة التاسعة نديم حباسي طليق الممثلة مرام بن عزيزة.
واكد نديم عن علاقته بمرام بن عزيزة مؤكّدا ان طليقته قامت بتشويهه وهو ما أثّر على سمعته وحتى عائلته وعمله.
وقد تحدّث نديم عن علاقته مع مرام مؤكّدا انه تزوّجها بعد قصة حبّ، مشيرا الى انها هي من طلبت منه الزواج وانها تكبره سنّا.
وقال نديم ان علاقته توتّرت بزوجته بعد ان أصبح يُعاني من مشاكل مادّية بسبب كثرة متطلباتها المادية مشيرا الى ان طليقته لم تتفهّم وضعه المادي رغم انها السبب فقرّر الطلاق.









  
  
     
  
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