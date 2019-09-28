النهضة تقاضي قناة العربية

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - أكّدت حركة النهضة في بلاغ السبت 28 سبتمبر انطلاق مكتبها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة إحدى القنوات الأجنبية على خلفية بثها لشريط وثائقي حول ما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة في محاولة لاتهام الحركة زورا ولإرباك المشهد الانتخابي،حسب ما جاء في البلاغ.
وشدد البلاغ على رفض كل تدخل خارجي في الشأن الوطني التونسي وخاصة إذا ما تعلق بزعزعة الاستقرار وتشويه الفاعلين السياسيين وارباك العملية الانتخابية بالتأثير السلبي على الناخب.
يذكر أن قناة العربية بثت يوم الجمعة 27 سبتمبر شريطا وثائقي بعنوان 'غرف سوداء' حول عودة الجهاز السري لحركة النهضة.
وشدد البلاغ على رفض كل تدخل خارجي في الشأن الوطني التونسي وخاصة إذا ما تعلق بزعزعة الاستقرار وتشويه الفاعلين السياسيين وارباك العملية الانتخابية بالتأثير السلبي على الناخب.
يذكر أن قناة العربية بثت يوم الجمعة 27 سبتمبر شريطا وثائقي بعنوان 'غرف سوداء' حول عودة الجهاز السري لحركة النهضة.
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Par:karimyousef (France )
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