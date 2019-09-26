تفريكة فايسبوكية : فرنسا تكلف الزبيدي بتنظيم جنازة جاك شيراك

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - لا يفوت التونسيون كعادتهم استغلال اللحظات التاريخية الفارقة سواء وطنيا او دوليا للسخرية والتندر.
ومع انتشار خبر وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 سنة اطلق التونسيون حملة تندر.
وقال الصحفي وسام حمدي في صفحته على الفايسبوك " فرنسا تكلف الزبيدي بتنظيم جنازة جاك شيراك" في اشارة الى تضخيم دور الزبيدي في تنظيم موكب جنازة الرئيس الراحل قائد السبسي.
ومع انتشار خبر وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 سنة اطلق التونسيون حملة تندر.
وقال الصحفي وسام حمدي في صفحته على الفايسبوك " فرنسا تكلف الزبيدي بتنظيم جنازة جاك شيراك" في اشارة الى تضخيم دور الزبيدي في تنظيم موكب جنازة الرئيس الراحل قائد السبسي.
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Par:mandhouj (France )
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