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صورة اليوم: راشد الغنوشي على خطى قيس سعيد

Jeudi 26 Septembre 2019

Jeudi 26 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة للمرشح عن دائرة تونس 1 راشد الغنوشي وهو بصدد الحديث مع عدد من أنصاره في أحد المقاهي الشعبية.
وتظهر الصورة وجود قهوة وقارورة ماء معدني.
وقال رواد الفايسبوك تعليقا على الصورة" راشد الغنوشي على خطى قيس سعيد".
وكان المسرحي لطفي العبدلي قد صرح في وقت سابق أن المرشح الرئاسي قيس سعيد انتصر على ماكينات الأحزاب السياسية بقارورة ماء وقهوة.




  
  
     
  
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