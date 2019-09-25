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الديوانة : حجز 7252 حبة دواء مخدر و 20 ألف علبة سجائر

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالتنسيق مع خلية التفتيش بالأشعة للديوانة بالمعبر الحدودي بحزوة من إحباط محاولة تهريب عدد 7252 حبة دواء مخدر نوع "ُRegapen" في اتجاه القطر الجزائري كانت مخفية على متن سيارة تضم أربعة ركاب جزائريين أثناء قيامهم بإجراءات مغادرة التراب التونسي.
ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضر في الغرض و الاحتفاظ بذوي الشبهة وإحالتهم على المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.



حجز 20 ألف علبة سجائر و 246 كلغ من المعسل مهرّبة
كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين يوم أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 وعلى إثر نصب كمين بجهة الغذن من معتمدية تطاوين الجنوبية من إحباط عملية تهريب كمية هامة من السجائر الأجنبية والمعسل الفاخر وذلك إثر رفض سائق شاحنة رباعية الدفع الامتثال لاشارة اعوان الديوانة بالوقوف فتمت مطاردة الشاحنة على مدى 50 كلم وتم التنسيق مع دورية ثانية لايقاف الشاحنة القادمة من جهة رمادة في اتجاه بن قردان حيث تبين أن الشاحنة تحمل لوحات منجمية ليبية.

وقد تم اثر اخضاع الشاحنة للتفتيش الدقيق انها محملة ب20 الف علبة سجائر أجنبية و246 كلغ من المعسل الفاخر وقد بلغت قيمة البضاعة المحجوزة 85 ألف دينار في ما تم تقييم وسيلة النقل ب170 ألف دينار.

  
  
     
  
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