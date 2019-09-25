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لطفي العبدلي: قد ماتخافو أنتوما من قيس سعيد قد ماندافعو عليه نحنا، حاشتنا برئيس ماتنجموش ''تمكمكو'' معاه

Mercredi 25 Septembre 2019

Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - نشر المسرحي لطفي العبدلي الثلاثاء 24 سبتمبر شريط فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي جدد فيها دعمه للمرشح الرئاسي قيس سعيد.
وانتقد لطفي العبدلي عددا من وسائل الإعلام التي تقود حملة ضد قيس سعيد وعددا من الأحزاب السياسية التي أعلنت أنها لم تدعمه.
وقال لطفي العبدلي " قد ماتخافو أنتوما من قيس سعيد قد ماندافعو عليه نحنا، حاشتنا برئيس ماتنجموش تمكمكو معاه".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189757

Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 25 Septembre 2019 à 11h 44m |           
Bien dit



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