Mercredi 25 Septembre 2019
باب نات - نشر المسرحي لطفي العبدلي الثلاثاء 24 سبتمبر شريط فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي جدد فيها دعمه للمرشح الرئاسي قيس سعيد.
وانتقد لطفي العبدلي عددا من وسائل الإعلام التي تقود حملة ضد قيس سعيد وعددا من الأحزاب السياسية التي أعلنت أنها لم تدعمه.
وقال لطفي العبدلي " قد ماتخافو أنتوما من قيس سعيد قد ماندافعو عليه نحنا، حاشتنا برئيس ماتنجموش تمكمكو معاه".
وانتقد لطفي العبدلي عددا من وسائل الإعلام التي تقود حملة ضد قيس سعيد وعددا من الأحزاب السياسية التي أعلنت أنها لم تدعمه.
وقال لطفي العبدلي " قد ماتخافو أنتوما من قيس سعيد قد ماندافعو عليه نحنا، حاشتنا برئيس ماتنجموش تمكمكو معاه".
1 de 1 commentaires pour l'article 189757
En continu
- Hier 21:28 الشعب التونسي حين يعبث بالطبقة السياسية !
- Hier 20:31 الى جماعة الحوار... بكل غضب..
- Hier 17:03 رئاسة الجمهورية توسّم عددا من الرياضيين
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:41
|18:14
|15:37
|12:18
|06:09
|04:43
|
28°
|33°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|33°-23
|28°-22
|27°-21
|28°-21
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(199 573) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 769) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 169) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 429) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 170) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 169) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 67 842) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 375) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 329) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 665) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 202) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 232) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 665) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 603) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 553) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 977) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 877) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 51 774) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 914) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 205) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: الهاروني لقيس سعيد: من مصلحتك ان تكون النهضة قوية في البرلمان