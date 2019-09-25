Mercredi 25 Septembre 2019



باب نات

- نشر المسرحي لطفي العبدلي الثلاثاء 24 سبتمبر شريط فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي جدد فيها دعمه للمرشح الرئاسي قيس سعيد.وانتقد لطفي العبدلي عددا من وسائل الإعلام التي تقود حملة ضد قيس سعيد وعددا من الأحزاب السياسية التي أعلنت أنها لم تدعمه.وقال لطفي العبدلي " قد ماتخافو أنتوما من قيس سعيد قد ماندافعو عليه نحنا، حاشتنا برئيس ماتنجموش تمكمكو معاه".