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كريم الهلالي لعبد الكريم الزبيدي: إذا الشاهد فاشل ودمّر الحياة السياسية شنوّة تعمل عامين معاه في الحكومة؟؟

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - قال الاثنين 23 سبتمبر، القيادي بحركة تحيا تونس كريم الهلالي، إن رفض وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لم شمل العائلة الوسطية موش وقتو.
وأشار الهلالي إلى أن هذا الموقف غير سليم معتبرا أنه من الضروري توحيد العائلة الوسطية الحداثية حتى تكون قادرة على احداث التوازن في الحياة السياسية.

وتعليقا على ما ورد في تدوينة عبد الكريم الزبيدي قال الهلالي إذا كان الشاهد عنوان فشل ودمّر الحياة السياسية "شنوة تعمل عامين معاه في الحكومة؟؟".


وتابع قائلا "هناك أشياء غير مقبولة وخطاب الزبيدي خارج السياق فالناس الكل أخطأت لكن الوقت اليوم هو وقت لم الشمل وليس وقت تشتّت وانقسام".

يذكر أن الزبيدي أعلن رفضه دعوة يوسف الشاهد لتوحيد العائلة الوسطية واعتبره عنوان فشل وجزء من المشكل لا يمكنه أن يكون جزء من الحل ودعاه إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189692

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 24 Septembre 2019 à 12h 57m |           
كلهم سماسرة و انتهازيين سياسيين



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