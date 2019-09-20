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كريم الهلالي يكشف: نبيل القروي رفض دفع مبلغ 400 الف دينار كمستحقات متخلدة بذمته لبلدية اريانة

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - طالب النائب عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي بمبلغ 400 الف دينار كمستحقات متخلدة بذمته لبلدية اريانة مقابل استغلال لافتات اشهارية في المنطقة البلدية.
وقال الهلالي ان بلدية اريانة طالبت القروي بتسديد المبلغ لكنه لم يستجب.

وكتب الهلالي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" صباح الخير،
بربي الناس اللي في اريانة صوتت لنبيل القروي في الرئاسية و تخمم باش تصوت لحزبو في التشريعية على الأقل طالبوه باش يخلص مستحقات بلدية اريانة المتخلدة بذمتو و اللي فاتت 400 مليون مقابل استغلال لافتات اشهارية في المناطق البلدية . وبرشا بلديات أخرى أيضا عندها مستحقات بمئات الملايين عند شركات القروي و حتى واحد ما يتكلم . معناها ننتخبو رئيس جمهورية و حزب يحكم البلاد وهو رافض يخلص الدولة في مستحقاتها .
الاربع مئات مليون راهو يجيبو لبلدية اريانة زوز شاحنات رفع الفضلات . علما وانو بلدية اريانة طالبتو مستحقاتها و لكنو لم يمتثل . عيب راهو''

  
  
     
  
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