هيئة الدفاع عن الشهيدين تتهم القضاء بالتقاعس والتواطئ في ملف الجهاز السري وتدخل في اعتصام بالمحكمة الابتدائية

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

- أعلنت الخميس 19 سبتمبر، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الدخول في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة.وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا الاعتصام يأتي نتيجة "تقاعس القضاء الذي يصل حد التواطئ والانحياز إلى الاطراف المشتكي بها في حسم ملف الجهاز السري" وفق نص البيان.وأعلنت هيئة الدفاع عن اطلاق حملة تحت شعار "احفظ والا حيل" وعن فتح "بحث تحقيقي شعبي" داعية المجتمع المدني والشعب التونسي إلى دعم تحرّكها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري...