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هيئة الدفاع عن الشهيدين تتهم القضاء بالتقاعس والتواطئ في ملف الجهاز السري وتدخل في اعتصام بالمحكمة الابتدائية

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - أعلنت الخميس 19 سبتمبر، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الدخول في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا الاعتصام يأتي نتيجة "تقاعس القضاء الذي يصل حد التواطئ والانحياز إلى الاطراف المشتكي بها في حسم ملف الجهاز السري" وفق نص البيان.

وأعلنت هيئة الدفاع عن اطلاق حملة تحت شعار "احفظ والا حيل" وعن فتح "بحث تحقيقي شعبي" داعية المجتمع المدني والشعب التونسي إلى دعم تحرّكها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري...


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2 de 2 commentaires pour l'article 189403

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 11h 59m |           
جماعة الصفر فاصل من جبهة خراب ووطد المنجل و المطرقة افلسوا في كل شيء و لم يبق لهم الا قميص عثمان !!!
دايما بعد كل نكبة و افلاس و كارثة و يوم اسود على رؤوسهم يتذكرون قضية المغدوران بلعيد و البراهمي .. و هذا يوكد مما لا شك فيه ان قيادات الجبهة تقف خلف هذا الاغتيال !!!!!

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 11h 52m |           
محاولة لتحويل الأنظار عن نتيجة الصفر فاصل لحمة والرحوي .والحل هو دعوة المحامي مصطفى خذر مجددا ليشاركهم الاعتصام .



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