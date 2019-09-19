تونسيون يتفاعلون مع برنامج ''جو شو'' الساخر

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

لمحة عن برنامج "جو شو"

- تفاعل عدد من التونسيين مع برنامج ''جو شو'' الذي كان خصص حيز كبير من حلقاته الأخيرة للانتخابات الرئاسية في تونس. وبعث عدد من المشاهدين لقطات للبرنامج الساخر يحيون فيه مقدم برنامج ''جو شو'' ويدعون لمصر كما كان طالبهم مقدم البرنامج الكوميدي المصري يوسف حسين في حلقة سابقة...وكان فيديو ''العرس الديمقراطي في تونس'' تحصّل على أكثر من 2 مليون مشاهدة على الفايسبوك...بدأ برنامج "جو شو" كبرنامج على يوتيوب بعنوان جو تيوب وهو برنامج سياسي ساخر يقدمه الكوميدي الشاب المصري يوسف حسين، ثم انتقل هذا البرنامج ليبث بشكل رسمي على التلفزيون العربي بعنوان "جو شو".يتناول البرنامج الأوضاع السياسية والاجتماعية في الوطن العربي وخاصة مصر ويسلط الضوء على ما يصفه مقدم البرنامج بأنها تناقضات ومفارقات في الإعلام العربي الرسمي. وكان برنامج جو تيوب قد حقق نجاحًا كبيرًا على منصة يوتيوب في العام 2013 بعد حصد عدد كبير من المشاهدات فاقت نصف مليون مشاهدة لأحد مقاطع الفيديو عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وزيادة عدد المشتركين في قناة البرنامج على يوتيوب حيث تعدى مليون ونصف مشترك في فترة قصيرة. وقد حاز البرنامج على اهتمام عدد من القنوات العربية من بينها الجزيرة مباشر ثم انتقل يوسف حسين للعمل مع التلفزيون العربي لإنتاج حلقاته حصريًا وبثها على شاشة القناة.