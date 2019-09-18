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التيار الديمقراطي يعلن رسميا مساندته لقيس سعيد في الدور الثاني

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - أعلن حزب التيار الديمقراطي الأربعاء 18 سبتمبر في بيان له أن يدعم الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وجاء في البيان الموقع من طرف المرشح الرئاسي محمد عبّو " أمام الخيارات المطروحة في الدور الثاني فإننا ندعو التونسيين إلى التصويت للأستاذ قيس سعيد، مع التأكيد على مواصلة التيار الدفاع عن قيمه وتوجهاته واحترام الدستور وعلويته، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق كل التونسيين، والنضال من أجل كسب ثقتهم وتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية .



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189333

Momolecool  (Belgium)  |Mercredi 18 Septembre 2019 à 12h 14m |           
Merci monsieur Abbou



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