التيار الديمقراطي يعلن رسميا مساندته لقيس سعيد في الدور الثاني

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - أعلن حزب التيار الديمقراطي الأربعاء 18 سبتمبر في بيان له أن يدعم الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وجاء في البيان الموقع من طرف المرشح الرئاسي محمد عبّو " أمام الخيارات المطروحة في الدور الثاني فإننا ندعو التونسيين إلى التصويت للأستاذ قيس سعيد، مع التأكيد على مواصلة التيار الدفاع عن قيمه وتوجهاته واحترام الدستور وعلويته، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق كل التونسيين، والنضال من أجل كسب ثقتهم وتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية .
وجاء في البيان الموقع من طرف المرشح الرئاسي محمد عبّو " أمام الخيارات المطروحة في الدور الثاني فإننا ندعو التونسيين إلى التصويت للأستاذ قيس سعيد، مع التأكيد على مواصلة التيار الدفاع عن قيمه وتوجهاته واحترام الدستور وعلويته، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق كل التونسيين، والنضال من أجل كسب ثقتهم وتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية .
1 de 1 commentaires pour l'article 189333
En continu
- 12:34 متى يرحل الغنوشي؟؟
- Hier 22:27 قيس سعيد ضد الدولة أم ضد السيستام؟
- Hier 21:54 غابت المفاجأة و حضر بيان النهضة
- Hier 17:04 بولبابه سالم : زلزال داخل حركة النهضة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:52
|18:25
|15:44
|12:21
|06:04
|04:36
|
31°
|32°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|32°-26
|33°-25
|31°-24
|32°-25
|32°-25
Follow @babnet_Tunisie
(141 916) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 615) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 122) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(113 579) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 516) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 558) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 78 217) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 77 685) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 812) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 283) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 913) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 372) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 56 963) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 400) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 139) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 459) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 434) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 667) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 107) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 425) بوبكر يعتذر لمورو
Par:scorpio (Tunisia )
Sur:متى يرحل الغنوشي؟؟