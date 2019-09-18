التيار الديمقراطي يعلن رسميا مساندته لقيس سعيد في الدور الثاني

Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- أعلن حزب التيار الديمقراطي الأربعاء 18 سبتمبر في بيان له أن يدعم الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.وجاء في البيان الموقع من طرف المرشح الرئاسي محمد عبّو " أمام الخيارات المطروحة في الدور الثاني فإننا ندعو التونسيين إلى التصويت للأستاذ قيس سعيد، مع التأكيد على مواصلة التيار الدفاع عن قيمه وتوجهاته واحترام الدستور وعلويته، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق كل التونسيين، والنضال من أجل كسب ثقتهم وتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية .