Radio Babnet Tunisie On Air: Mayada - Kan Ya Ma Ken  

الجهيناوي يستقبل رئيس بعثة المعھد الانتخابي للد&#1740;مقراط&#1740;ة المستدامة في أفر&#1740;ق&#1740;ا لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 بمقر الوزارة رئيس بعثة "المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة في افریقیا" EISA لملاحظة الانتخابات في تونس والرئيس السابق لجزر موريس قسام أوتيم Cassem Uteem.


وتطرق اللقاء وفق بلاغ لوزارة الخارجية إلى سير الانتخابات الرئاسية في تونس بالإضافة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين تونس وجزر موريس وبعدد من القضايا الافريقية الراهنة.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص تونس على المضي قدما في المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب التونسي منذ 2011، مشير إلى أن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تؤكد أن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه.
كما أكد حرص تونس على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي مع جزر موريس.


من جهته نوه المسؤول الافريقي خلال اللقاء بالمكاسب التي تحققت في مجال الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011 لافتا إلى أن التجربة الديمقراطية التونسية تعد من التجارب الملهمة على المستويين الاقليمي والدولي.
كما أشاد بسلاسة العملية الانتخابية في تونس وبحرفية المشرفين عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ملاحظي المنظمة سجلوا بارتياح التقدم المسجل على المستويين التقني والتنظيمي لهذه الانتخابات وبحيوية حملات الانتخابية.

وعدد قسام أوتيم مناقب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مؤكدا أن رحيله بعد خسارة كبرى لإفريقيا اعتبارا لمسيرته وخبرته السياسية التي مكنت من توطيد دعائم الديمقراطية في تونس.
يذكر أن يترأس وفدا يضم عشرين ملاحظا يمثلون المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا EISA وهو منظمة غير حكومية مقرها جنوب أفريقيا تعمل في مجال الانتخابات ودعم الديمقراطية وتطوير التشريعات ودعم الحكم المحلي واللامركزية في مختلف الدول الافريقية.

  
  
     
  
rtt-a6f44bbd8ca533b711c9bf230b3e3900-2019-09-17 19:37:55






0 de 0 commentaires pour l'article 189305



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 | 18 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:26 15:45 12:21 06:03 04:35
28°
 26° % 69 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
26°-2533°-2531°-2432°-2435°-25
  • Avoirs en devises
    18274,0

  • (17 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15172 DT        1$ =2,86526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 sept)   991,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568749215|189305 674|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires