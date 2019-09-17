Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 بمقر الوزارة رئيس بعثة "المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة في افریقیا" EISA لملاحظة الانتخابات في تونس والرئيس السابق لجزر موريس قسام أوتيم Cassem Uteem.
وتطرق اللقاء وفق بلاغ لوزارة الخارجية إلى سير الانتخابات الرئاسية في تونس بالإضافة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين تونس وجزر موريس وبعدد من القضايا الافريقية الراهنة.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص تونس على المضي قدما في المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب التونسي منذ 2011، مشير إلى أن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تؤكد أن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه.
كما أكد حرص تونس على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي مع جزر موريس.
من جهته نوه المسؤول الافريقي خلال اللقاء بالمكاسب التي تحققت في مجال الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011 لافتا إلى أن التجربة الديمقراطية التونسية تعد من التجارب الملهمة على المستويين الاقليمي والدولي.
كما أشاد بسلاسة العملية الانتخابية في تونس وبحرفية المشرفين عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ملاحظي المنظمة سجلوا بارتياح التقدم المسجل على المستويين التقني والتنظيمي لهذه الانتخابات وبحيوية حملات الانتخابية.
وعدد قسام أوتيم مناقب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مؤكدا أن رحيله بعد خسارة كبرى لإفريقيا اعتبارا لمسيرته وخبرته السياسية التي مكنت من توطيد دعائم الديمقراطية في تونس.
يذكر أن يترأس وفدا يضم عشرين ملاحظا يمثلون المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا EISA وهو منظمة غير حكومية مقرها جنوب أفريقيا تعمل في مجال الانتخابات ودعم الديمقراطية وتطوير التشريعات ودعم الحكم المحلي واللامركزية في مختلف الدول الافريقية.
وتطرق اللقاء وفق بلاغ لوزارة الخارجية إلى سير الانتخابات الرئاسية في تونس بالإضافة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين تونس وجزر موريس وبعدد من القضايا الافريقية الراهنة.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص تونس على المضي قدما في المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب التونسي منذ 2011، مشير إلى أن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المتتالية تؤكد أن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه.
كما أكد حرص تونس على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي مع جزر موريس.
من جهته نوه المسؤول الافريقي خلال اللقاء بالمكاسب التي تحققت في مجال الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011 لافتا إلى أن التجربة الديمقراطية التونسية تعد من التجارب الملهمة على المستويين الاقليمي والدولي.
كما أشاد بسلاسة العملية الانتخابية في تونس وبحرفية المشرفين عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ملاحظي المنظمة سجلوا بارتياح التقدم المسجل على المستويين التقني والتنظيمي لهذه الانتخابات وبحيوية حملات الانتخابية.
وعدد قسام أوتيم مناقب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مؤكدا أن رحيله بعد خسارة كبرى لإفريقيا اعتبارا لمسيرته وخبرته السياسية التي مكنت من توطيد دعائم الديمقراطية في تونس.
يذكر أن يترأس وفدا يضم عشرين ملاحظا يمثلون المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا EISA وهو منظمة غير حكومية مقرها جنوب أفريقيا تعمل في مجال الانتخابات ودعم الديمقراطية وتطوير التشريعات ودعم الحكم المحلي واللامركزية في مختلف الدول الافريقية.
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Par:lechef (Tunisia )
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