كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الإقتصادية يترأس البعثة الإقتصادية التونسية إلى أديس أبابا

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- التقى كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في أديس أبابا بالسيدة هيروت زماني، كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الاثيوبية، وذلك في إطار ترأسه للبعثة الاقتصادية التونسية إلى أديس أبابا أيام 17 و 18 و19 سبتمبر 2019.وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تطويرها ومتابعة نتائج الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية الأثيوبية التي انعقدت بتونس يومي 14 و 15 مارس 2019.ومن المنتظر أن يتولى غدا الأربعاء كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية ونظيره الأثيوبي الإشراف على الافتتاح الرسمي للمنتدى الاقتصادي التونسي الأثيوبي بمشاركة عدد من رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأثيوبيين بهدف دراسة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.