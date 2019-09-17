كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الإقتصادية يترأس البعثة الإقتصادية التونسية إلى أديس أبابا

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - التقى كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في أديس أبابا بالسيدة هيروت زماني، كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الاثيوبية، وذلك في إطار ترأسه للبعثة الاقتصادية التونسية إلى أديس أبابا أيام 17 و 18 و19 سبتمبر 2019.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تطويرها ومتابعة نتائج الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية الأثيوبية التي انعقدت بتونس يومي 14 و 15 مارس 2019.
ومن المنتظر أن يتولى غدا الأربعاء كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية ونظيره الأثيوبي الإشراف على الافتتاح الرسمي للمنتدى الاقتصادي التونسي الأثيوبي بمشاركة عدد من رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأثيوبيين بهدف دراسة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تطويرها ومتابعة نتائج الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية الأثيوبية التي انعقدت بتونس يومي 14 و 15 مارس 2019.
ومن المنتظر أن يتولى غدا الأربعاء كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية ونظيره الأثيوبي الإشراف على الافتتاح الرسمي للمنتدى الاقتصادي التونسي الأثيوبي بمشاركة عدد من رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأثيوبيين بهدف دراسة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:54
|18:26
|15:45
|12:21
|06:03
|04:35
|
28°
|26°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|26°-25
|33°-25
|31°-24
|32°-24
|35°-25
Follow @babnet_Tunisie
(134 889) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 516) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 496) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 351) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 533) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 649) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 76 994) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 67 985) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
( 64 759) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 257) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 894) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 59 372) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 56 925) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 391) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 055) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 413) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 328) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 654) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 098) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 369) بوبكر يعتذر لمورو
Par:lechef (Tunisia )
Sur:لا ليس كي سيدي كي جوادو.. قيس سعيد ليس نبيل القروي..