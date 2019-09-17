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بولبابه سالم : زلزال داخل حركة النهضة

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان حركة النهضة تعيش مخاضا و زلزالا حقيقيا لم تعشه منذ تاسيسها بعد هزيمة مرشحها عبد الفتاح مرورو في الانتخابات الرئاسية و توالي استقالات بعض قيادييها مثل لطفي زيتون و زبير الشهودي الذي دعا الى انسحاب راشد الغنوشي و ابعاد صهره رفيق عبد السلام ، كما قال القيادي العجمي الوريمي انه لو حصل استفتاء واسع داخل الحركة لكان قيس سعيد هو العصفور النادر ، و لاحظ بولبابه سالم في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان الخطاب الفاشي الذي يمارسه بعض العلمانيين المتطرفين هو الذي حافظ على تماسكها و لولاه لانشقت تيارات عديدة صلب الحركة ...



  
  
     
  
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