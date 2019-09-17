بولبابه سالم : زلزال داخل حركة النهضة

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان حركة النهضة تعيش مخاضا و زلزالا حقيقيا لم تعشه منذ تاسيسها بعد هزيمة مرشحها عبد الفتاح مرورو في الانتخابات الرئاسية و توالي استقالات بعض قيادييها مثل لطفي زيتون و زبير الشهودي الذي دعا الى انسحاب راشد الغنوشي و ابعاد صهره رفيق عبد السلام ، كما قال القيادي العجمي الوريمي انه لو حصل استفتاء واسع داخل الحركة لكان قيس سعيد هو العصفور النادر ، و لاحظ بولبابه سالم في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان الخطاب الفاشي الذي يمارسه بعض العلمانيين المتطرفين هو الذي حافظ على تماسكها و لولاه لانشقت تيارات عديدة صلب الحركة ...