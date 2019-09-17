بولبابه سالم : زلزال داخل حركة النهضة

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان حركة النهضة تعيش مخاضا و زلزالا حقيقيا لم تعشه منذ تاسيسها بعد هزيمة مرشحها عبد الفتاح مرورو في الانتخابات الرئاسية و توالي استقالات بعض قيادييها مثل لطفي زيتون و زبير الشهودي الذي دعا الى انسحاب راشد الغنوشي و ابعاد صهره رفيق عبد السلام ، كما قال القيادي العجمي الوريمي انه لو حصل استفتاء واسع داخل الحركة لكان قيس سعيد هو العصفور النادر ، و لاحظ بولبابه سالم في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان الخطاب الفاشي الذي يمارسه بعض العلمانيين المتطرفين هو الذي حافظ على تماسكها و لولاه لانشقت تيارات عديدة صلب الحركة ...
En continu
- 07:05 ليلة 16 سبتمبر الفارقة..
- Hier 21:22 على هامش جنازة السيدة شادلية رحمها الله
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:54
|18:26
|15:45
|12:21
|06:03
|04:35
|
30°
|30°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-25
|33°-25
|31°-24
|32°-23
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
(128 934) هيئة الانتخابات: مرور كل من قيس
(124 496) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 470) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(108 293) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 523) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 638) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 76 672) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 64 726) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 246) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 890) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 57 817) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 56 920) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 385) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 018) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 388) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 286) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 649) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 096) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 364) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 503) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
Par:essoltan (France )
Sur: هيئة الانتخابات: رصدنا خروقات ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية