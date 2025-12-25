Babnet   Latest update 17:08 Tunis

وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d5baead0d15.00315471_gonimkjfhqple.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 16:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكّد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، اليوم الخميس بالرباط، أنّ التتويج بكأس إفريقيا للأمم 2025 سيكون «الأصعب في تاريخ هذه المسابقة».

وأوضح الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقرّرة غدًا الجمعة بين المنتخب المغربي ونظيره المنتخب المالي، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، أنّ «جميع المنتخبات تنطلق بحظوظ متقاربة، والمنتخب الذي سيتوّج باللقب سيحقق ذلك عن جدارة واستحقاق».

أخبار ذات صلة:
مدرب منتخب مالي:
مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب" ...


وأضاف مدرب أسود الأطلس: «لن نحسم المباريات في الشوط الأول، لأن مباراة كرة القدم تُلعب على 90 دقيقة»، مؤكّدًا أنّ الأهم هو تحقيق الفوز وتقديم مؤشرات تبعث على الاطمئنان.

وختم الركراكي بالقول: «قدّمنا مباراة أولى جيّدة أمام منتخب جزر القمر، رغم إهدارنا لضربة جزاء، كما أنّ مستوى الانتظارات لدى أسود الأطلس يبقى عاليًا».
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320850

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-11
16°-10
17°-10
15°-11
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026