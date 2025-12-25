وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d5baead0d15.00315471_gonimkjfhqple.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، اليوم الخميس بالرباط، أنّ التتويج بكأس إفريقيا للأمم 2025 سيكون «الأصعب في تاريخ هذه المسابقة».



وأوضح الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقرّرة غدًا الجمعة بين المنتخب المغربي ونظيره المنتخب المالي، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، أنّ «جميع المنتخبات تنطلق بحظوظ متقاربة، والمنتخب الذي سيتوّج باللقب سيحقق ذلك عن جدارة واستحقاق».





وأضاف مدرب أسود الأطلس: «لن نحسم المباريات في الشوط الأول، لأن مباراة كرة القدم تُلعب على 90 دقيقة»، مؤكّدًا أنّ الأهم هو تحقيق الفوز وتقديم مؤشرات تبعث على الاطمئنان.



وختم الركراكي بالقول: «قدّمنا مباراة أولى جيّدة أمام منتخب جزر القمر، رغم إهدارنا لضربة جزاء، كما أنّ مستوى الانتظارات لدى أسود الأطلس يبقى عاليًا».