Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - نفت الإدارة العامة للسجون والإصلاح في بيان لها الثلاثاء 17 سبتمبر نفيا قطعيا التصريحات التي أدلى بها الاعلامي لطفي العماري والتي تفيد بتعرّض رجل الأعمال المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي لعملية ابتزاز من طرف حركة النهضة داخل الوحدة السجنية الموقوف بها.
وأوضحت أن مختلف الزيارات التي يتلقاها المساجين لا تتمّ إلاّ بإذن من السلطة القضائية المتعهّدة بالملف مؤكدة أنها لن تتوانى في الدفاع عن منظوريها مع احتفاظ الإدارة بحقّها في تتبّع مطلقي مثل هذه التصريحات جزائيا.
الفيديو: الساعة 2 الدقيقة 18
وأوضحت أن مختلف الزيارات التي يتلقاها المساجين لا تتمّ إلاّ بإذن من السلطة القضائية المتعهّدة بالملف مؤكدة أنها لن تتوانى في الدفاع عن منظوريها مع احتفاظ الإدارة بحقّها في تتبّع مطلقي مثل هذه التصريحات جزائيا.
الفيديو: الساعة 2 الدقيقة 18
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Par:lazaro (Tunisia )
Sur: الادارة العامة للسجون والاصلاح تكذّب لطفي العماري