زبير الشهودي يستقيل من مهامه في النهضة ويدعو راشد الغنوشي الى اعتزال السياسة وابعاد صهره

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- دعا القيادي بحركة النهضة زبير الشهودي الثلاثاء17 سبتمبر 2019 في نص استقالة من مهامه القيادية بحركة النهضة نشرها بصفحته على فيسبوك “رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى اعتزال السياسة وملازمة بيته وابعاد صهره رفيق عبد السلام وكل القيادات الذين دلسوا ارادة كبار الناخبين داخل الحركة".وكتب الشهودي” أعلن انهاء كل مهامي القيادية في حركة النهضة والالتحاق بعامة المنخرطين”، مشددا على أنه “مطمئن على انتصار الارادة الحرة في تونس”، مرجعا انسحابه من القيادة “استجابة للرسالة مضمونة الوصول من الشعب العظيم” (في اشارة إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية واحتلال مرشح الحركة عبد الفتاح مورو المرتبة الثالثة ومرور كل من نبيل القروي وقيس سعيد إلى الدور الثاني).وتوجه الشهودي في تدوينته بـ3 رسائل وكتب “الاولى لشعبنا الابي: أعتذر من موقعي عن تقصيري في المساهمة في تحقيق أهداف الثورة في التنمية والرفاه والعدالة الاجتماعية الثانية لاخواني في حركة النهضة الغالبية الخلص منهم دون الاقلية الفاسدة والمفسدة” وتابع الرسالة الثانية “أعتذر لهم لانتقادي العلني لرئيس الحركة راشد الغنوشي والذي أطلب منه اعتزال السياسة وان يلزم بيته ومحرابه ويبعد صهره رفيق عبد السلام وكل القيادات الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين في اقصاء مباشر لكل المخالفين في الراي من نساء وشباب وقيادات تاريخية” .وواصل “لوالدي ووالدتي شفاهما الله واسرتي وعائلتي الموسعة.. لقد عانيتم ابتلاء خياري السياسي طيلة 33 سنة نصفهم تقريبا بين سجون بن علي اتعبتكم وارهقتكم وعانيتم معي بعد خروجي من السجن ..عودتي للنشاط السياسي وكابدتم معي ما بعد الثورة عناء المساهمة في ادارة الشان العام فاطلب منكم الصفح والعفو”.وختم الشهودي تدوينته “أشهد الله أنني لم المس مالا عاما ولا تلقيت رشوة ولا ازديتها والله على ما أقول وكيل وقد صرحت بممتلكاتي ودخلي لدى لهيئات الوطنية المختصة”، متوجها بالشكر الى “اصدقائه كلهم وخاصة الاعلامين الذين تعامل معهم مشددا على أنهم تعاملوا معه بحرفية ومهنية، مبرزا انه يحتفظ لنفسه بحقه في المساهمة في الشأن العام ونشر تجربته لمن يهمه ذلك.