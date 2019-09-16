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جوهر بن مبارك: نبيل القروي مرشّح السيستام و سوف ندرك ذلك عندما سيلتف حوله السيستام في الدور الثاني

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - علّق رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك على النتائج التقديرية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي أشارت الى حصول قيس سعيد على المرتبة الأولى يليه نبيل القروي في المرتبة الثانية.

واعتبر البعض من السياسيين أن هذه النتائج تعتبر هزيمة للسيستام ، لكن جوهر بن مبارك كان له رأي مخالف حيث اعتبر أن نبيل القروي مرشح السيستام.


وقال جوهر بن مبارك في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " ليست هزيمة السيستام. نبيل القروي مرشّح السيستام و سوف ندرك ذلك عندما سيلتف حوله السيستام في الدور الثاني و بالتالي المعركة متواصلةّ.


  
  
     
  
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