Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab ........  

عمر منصور ينفي اشاعة تخليه لفائدة الزبيدي

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - اتصل بنا المرشح الرئاسي السيد عمر منصور لينفي بشكل قاطع الاخبار التي تتحدث عن تخليه عن السباق لفائدة المرشح عبد الكريم الزبيدي ،، و اكد عمر منصور انه سيواصل حتى النهاية احتراما لمن تفاعل مع حملته الانتخابية .


  
  
     
  
rtt-188a3fd0412a8fe04c7ac4632a02109f-2019-09-13 20:19:23






0 de 0 commentaires pour l'article 189084



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 13 سبتمبر 2019 | 14 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:33 15:48 12:22 06:00 04:31
25°
 25° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-2332°-2333°-2434°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568403585|189084 267|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires