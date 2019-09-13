عمر منصور ينفي اشاعة تخليه لفائدة الزبيدي

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- اتصل بنا المرشح الرئاسي السيد عمر منصور لينفي بشكل قاطع الاخبار التي تتحدث عن تخليه عن السباق لفائدة المرشح عبد الكريم الزبيدي ،، و اكد عمر منصور انه سيواصل حتى النهاية احتراما لمن تفاعل مع حملته الانتخابية .