عمر منصور ينفي اشاعة تخليه لفائدة الزبيدي

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - اتصل بنا المرشح الرئاسي السيد عمر منصور لينفي بشكل قاطع الاخبار التي تتحدث عن تخليه عن السباق لفائدة المرشح عبد الكريم الزبيدي ،، و اكد عمر منصور انه سيواصل حتى النهاية احتراما لمن تفاعل مع حملته الانتخابية .
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Par:slimene (France )
Sur: سيف الدين مخلوف يعرّف مناصريه ببرنامجه الإنتخابي في صفاقس وتطاوين ومدنين